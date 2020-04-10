友銓電商比重拉高 3月與第1季營收創同期新高

（中央社記者吳家豪台北10日電）印刷電路板（PCB）廠友銓轉型發展電子商務事業，今天公布2020年3月合併營收新台幣1.52億元，月增21.23%，年增43.17%，創同期新高；第1季營收4.32億元，年增41.14%，也改寫同期新高。

友銓指出，電商業務比重持續拉高，今年第1季占整體營收比重67.8%，除來自去年收購美而快公司逾5成股權，也陸續轉投資、購併電商女裝服飾品牌。今年因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情加速實體消費轉往網路消費，帶動友銓3月及第1季合併營收皆創同期新高。

友銓進一步表示，疫情發生初期，部分出貨仍受中國供應鏈斷鏈影響，中國陸續復工後，友銓3月合併營收已重回成長軌道。基於供應商與產地分散考量，友銓將增加台灣採購比重，預計4月起在台採購比重相較第1季會擴大約10個百分點。

友銓日前公布今年1至2月自結獲利，累計虧損956萬元，每股稅後虧損0.15元，主要由於印刷電路板業務受疫情衝擊較大，以及電商業務2月業績以庫存出清品為主，毛利率較低所致，但此屬產業常態，3月起新品出貨表現已逐漸回溫。（編輯：楊玫寧）1090410