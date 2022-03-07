旺宏連11個月營收創歷年同期新高 威剛逾30億元

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（中央社記者張建中新竹7日電）記憶體製造廠旺宏2月營收新台幣36.23億元，連續11個月營收創歷年同期新高。記憶體模組廠威剛2月營收維持30億元以上水準，達31.86億元，月減4.08%。

受農曆年假期、工作天數減少影響，旺宏及威剛2月營收同步較1月下滑，不過，旺宏2月營收維持在36.23億元，月減2.5%，年增20.3%，連續11個月營收創歷年同期新高。

旺宏對今年編碼型快閃記憶體（NOR Flash）市況展望樂觀，預期在資通訊產業景氣暢旺下，NOR Flash產能沒有更多供應，市場供需情況趨於樂觀。

威剛2月工作天數僅約15天，不過在客戶需求回溫，以及動態隨機存取記憶體（DRAM）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）兩大記憶體現貨價走揚，單月營收維持在31.86億元水準，月減4.08%，年增13.3%。

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威剛預期，隨著現貨價回穩，兩大記憶體合約價可望在第1季落底，第2季開始回溫，穩步向上。目前已備妥足夠庫存，在後續客戶備貨動能及記憶體價格同步加溫，第2季業績表現將可淡季不淡，營運表現逐月正向發展。

市調機構集邦科技看好，隨著韓系DRAM廠逐步將重心轉移至DDR5，減少DDR3的供給，今年DDR3將供需吃緊，預期第2季DDR3價格將持平至上揚5%。（編輯：翟思嘉）1110307