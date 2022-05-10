匯兌收益助攻 上銀首季獲利季增131%創14季高點

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）傳動元件大廠上銀第1季受惠新台幣貶值，單季稅後獲利新台幣13.67億元，大幅季增131%，是14季高點，每股基本純益4.01元。

上銀今天公布第1季綜合損益，單季合併營收新台幣75.66億元，較去年第4季66.95億元成長13%，年增26%，是2018年第4季以來高點；第1季合併毛利率36.63%，較去年第4季37.18%下滑0.55個百分點。

上銀指出，去年第4季台灣生產貨品海運銷售給歐美子公司作為庫存，由於是母子公司，無法認列營收，今年第1季歐美子公司出貨後可進一步認列；毛利率季減主要是產品組合變化。

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由於營業費用季減8%，上銀第1季合併營業利益15.59億元，營益率20.6%，較去年第4季17.41%增加3.2個百分點；第1季業外收益達1.98億元，其中受惠新台幣匯率貶值，對人民幣、美元和歐元都產生匯兌收益，單季匯兌利益來到2.03億元，帶動上銀第1季稅後獲利13.67億元，較去年第4季5.92億元大增131%，年增157%，是2018年第4季以來新高，單季每股基本純益4.01元，優於去年第4季EPS 1.73元。

從市場來看，第1季亞洲市場占比約63%，歐洲占23%，台灣占9%，美洲占5%；從產品類別來看，第1季線性滑軌占比67%，滾珠螺桿占比20%，工業機器人占比7%。（編輯：黃國倫）1110510