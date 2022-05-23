經濟正常化及政策支持 法人：越南股市中長期受惠

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）今年來胡志明證券交易所指數（VN Index）下跌近2成，法人表示，在財政刺激措施、消費復甦及出口強勁帶動下，越南經濟成長展望優於其他市場，越股中長期可望受惠。

今年以來，越南股市因產業調整及國際政經情勢影響，呈現下跌格局；然而在企業獲利及經濟數據等基本面表現穩健下，外資於越南股市走跌後進場布局。

富邦越南ETF經理人楊貽甯表示，中長期而言，人口紅利及政府改革開放政策持續給予越南經濟成長動能，中長期股市也可望受惠經濟正常化及政策支持，建議投資人可逢低分批布局越南股市。

楊貽甯分析，今年第一季外資主要站在賣方，但外資在連續超過6個月賣超後，4月轉而買超越股，4月外資買超約3.4兆越南盾；累計至5月中旬買超總金額約5.3兆越南盾，外資於越南股市走跌後進場布局，顯示越南股市對外資仍具吸引力。

在投資方面，越南今年前3月吸引海外直接投資金額超過89.1億美元，到位資金為44.2億美元，創自2017年以來最高，顯示越南的人口紅利及政府政策持續吸引海外資金注入。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋認為，越股第一季財報稅後淨利年增率約3成，預估越股今年每股盈餘（EPS）成長達22%，經過這一波修正，使指數估值觸及10年均值，拉高了越股的吸引力。

觀察越南後市，張晨瑋強調，越南基本面穩健，依據過往經驗，短期急跌觸發的賣壓待市場消化後，市場將相對止跌回穩，中長線投資主軸仍為銀行及地產股。（編輯：張良知）1110523