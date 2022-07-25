通膨、升息擔憂淡化 法人：台股回歸基本面檢視

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（中央社記者吳家豪台北25日電）美股上週五終止連3紅，台股今天開盤恐承壓。法人表示，原本市場關注的通貨膨脹和美國利率政策等擔憂淡化，台股盤勢逐漸走穩，隨著7、8月法人說明會陸續登場，市場焦點逐步回到基本面檢視。

美國社群媒體Snap財報不佳，以科技股為主的那斯達克指數22日賣壓出籠，終場下跌225.50點，或1.87%，收在11834.11點；道瓊工業指數下跌137.61點，或0.43%，收在31899.29點；費城半導體指數下跌74.401點，或2.55%，收在2842.41點。

台股22日以小高盤開出，指數面臨萬五近關情怯，在平盤附近上下游走，尾 盤小幅拉升，終場小漲11.66點，以14949.36點作收，漲幅0.08%，成交值新台幣2644.91億元，週線連3紅。

產業訊息部分，電腦品牌廠宏碁表示，上半年泛亞區在商用個人電腦（PC）挹注下，年增22%，儘管下半年商用市況趨緩，宏碁透過「雙印」（印度、印尼）商用市場布局，力拚下半年不衰退，優於亞太市場估計年減8%至10%的表現。

電機大廠東元預期今年第2季毛利率可優於第1季，與國內廠商合作的電動貨卡可望今年底上路，且電動巴士動力系統成長穩健。

法人指出，市場焦點逐步回到基本面檢視，尤其是庫存調整與終端需求變化，接下來要面對一連串利空測試，加上一線廠和二線廠法人說明會有較大差異，也要同步觀察市場對基本面負向訊息的反應。（編輯：張均懋）1110725