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台南民眾稱目擊下冰雹 氣象局：難觀測未統計

2022/8/9 17:49
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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南地區近日天氣不穩定，今天下午部分地區出現又急又快雨勢，社群網站上有人分享看到下冰雹。南區氣象中心指出，近日天氣型態確有下冰雹條件，但冰雹難以觀測也未做統計。

中央氣象局南區氣象中心氣象觀測課長洪俊煌告訴中央社記者，在對流旺盛的不穩定氣候條件下，容易出現短延時強降雨、閃電、打雷、下冰雹等現象。近期台南天氣型態不穩定，連續幾天出現短延時強降雨，的確有下冰雹條件，但冰雹通常是在小範圍內短暫出現，較難進行正式觀測統計。

台南部分地區午後下起一陣雨，包括南區、安平區、東區、永康、仁德等地輪番出現不小雨勢，伴隨打雷、閃電及強風，有些機車騎士趕緊停在路旁躲雨，也有店家連忙把門窗關上，避免雨水濺進屋內，各地雨勢持續30分鐘到1小時不等，隨後漸漸趨緩。

下午2時多有民眾在社群網站發文分享「永康部分地區短暫下起冰雹」，引來網友留言討論「難怪剛剛感覺有東西打在車頂」；但多數人都說沒看到冰雹，只對伴隨強風的大雷雨印象深刻。

依中央氣象局統計，截至下午4時為止，台南地區累積雨量最多的是東山區東河測站68.5毫米，仁德、永康一帶雖未超過40毫米時間間多集中在午後出現。（編輯：孫承武）1110809

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