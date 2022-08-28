補綠色融資缺口 龔明鑫：可思考擴大國家融資保證

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（中央社記者謝方娪台北28日電）面對2050淨零碳排目標，國發會如何在資金面提供產業融資協助成企業關切焦點，國發會主委龔明鑫今天表示，可思考擴大國家融資保證機制適用範圍及成立綠色基金可行性。

國家發展委員會今年3月正式公布「台灣2050淨零排放路徑圖」，初步以能源轉型、產業轉型、生活轉型、社會轉型等4大轉型及科技研發、氣候法制等2大治理作為基礎，並輔以12項關鍵戰略，推動台灣邁向2050淨零轉型。

龔明鑫今天出席青平台基金會「2022永續民主願景講堂」論壇，有現場民眾提出，再生能源產業發展需要龐大資本，從金融角度而言，擔心台灣金融是否可支持產業達到2050淨零轉型目標，政府資金是否可補足綠色融資缺口。

龔明鑫表示，政府為在資金面協助產業達到淨零轉型目標，已成立國家融資保證機制，目前此機制主要適用離岸風電及重大建設，未來可進一步思考擴大國家融資保證機制適用範圍，例如只要屬於淨零碳排範圍融資，若產業遇到融資困難，國家融資保證機制均可提供融資協助或保證等。

其次，龔明鑫提到，國發會將再思考是否有需要成立綠色基金，不過因綠色基金一旦成立，規模不可能小，研議成立綠色基金可行性過程還需進一步考慮基金來源、運用範圍及管理等相關設計；若民間金融體系有興趣，國發基金也可以作相應搭配。

此外，龔明鑫說，目前「台灣2050淨零排放路徑圖」鋪陳的國際合作面向，較偏向未來碳權交易及能源運輸方面如何與其他國家合作，未來可滾動檢討路徑及策略，加強台灣在國際的組織參與及價值貢獻。

龔明鑫舉例，台灣半導體產業在國際扮演關鍵角色，因應汽車電動化甚至未來發展自動駕駛趨勢，晶片需求龐大，關鍵技術都在台灣，應可讓國際了解台灣在價值參與方面的企圖心及決心。

同時，龔明鑫表示，台灣過去有辦智慧城市展的成功經驗，未來可進一步思考是否可推動淨零城市評比或展覽，讓城市之間彼此競爭、觀摩和學習。

至於城市淨零轉型，龔明鑫說，如同企業減碳要先做碳盤查，城市必須進行碳盤查，先了解城市碳排量、再談減碳策略，未來將再和地方政府討論，先掌握城市碳排，再進一步努力進行減碳等。（編輯：楊凱翔）1110828