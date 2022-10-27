加拿大電力轉型展 台灣綠能企業首度參與

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（中央社記者胡玉立多倫多27日電）台灣4家綠能企業在中華民國對外貿易發展協會率領下，首度組團參加26日至28日在多倫多舉行的「2022年加拿大電力轉型展」，吸引美加綠能產業前往參觀。

駐多倫多辦事處長陳錦玲、多倫多台貿中心主任李身偉、多倫多副市長黄閔南（Denzil Minnan-Wong）及萬錦市議員李思韻（Isa Lee）等人26日共同出席剪綵儀式，為展場上的「台灣館」（Taiwan Pavilion）開幕。

陳錦玲在開幕致詞中指出，因應氣候變遷，台灣政府積極進行再生能源重大投資開發計畫，預計2050年達到淨零碳排目標；台灣目前已是亞太地區離岸風電領航開發者，在太陽能等再生能源開發方面也有進展，正努力成為亞洲綠能發展中心，前進國際綠能供應鏈。

陳錦玲期盼本次台灣館參與加拿大電力轉型展的展出，為台加雙邊企業帶來合作商機，共同應對氣候變遷挑戰。

黃閔南及李思韻致詞時，同聲稱讚台灣傲人的高科技發展成就，欣見台灣企業首度來多倫多參展、介紹綠能產品及解決方案，相信此舉有助台加經貿交流，攜手打造更優質的生活環境。

「2022年加拿大電力轉型展」26日至28日在多倫多會展中心（Metro Toronto Convention Centre）舉行，台灣此次首度組團參加，4家參展的台灣企業分別是E.T.T. STORAGE CO., LTD.（儲能系統）、Sun Rise E&T Corporation（浮動太陽能板）、Phoenix Battery Corporation（磷酸鋰鐵電池）及Ubiik Inc.（低功耗通訊系統） 。

4家業者在現場展示其優良產品及技術。外貿協會也於現場展示多項台灣精品，包括電動腳踏車、電子閱讀檯燈、可攜式投影儀、太陽能智慧手錶，腳踏車及節能衫等。（編輯：高照芬）1111027

台灣4家綠能企業在外貿協會率領下，首度參加26日至28日在多倫多舉行的「2022年加拿大電力轉型展。其中，綠能企業共同設置的「台灣館」相當吸睛。（駐多倫多辦事處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年10月27日