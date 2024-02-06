CDP氣候變遷報告 台達電3度獲雙A頂尖評級

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（中央社記者曾仁凱台北6日電）原碳揭露專案（CDP）評鑑公布2023年氣候變遷報告，台達電在全球超過2.1萬家企業中脫穎而出，在「氣候變遷」與「水安全管理」兩大環境主題評鑑中，3度獲得雙A頂尖評級（A List）。

台達電發布新聞稿指出，2023年度的CDP評鑑，全球超過2萬1000家企業參與，有61家獲得領導級企業殊榮，台達電躋身全球減碳領導企業之列。

台達電自2021年起推動內部碳定價管理機制，以強化減碳誘因；2022年即達成SBT範疇一與範疇二下降13.5%的成績，且全球據點再生電力使用比例達到63%。此外，台達用水密集度逐年下降，2022年總取水及排水量絕對值下降超過4%。

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台達永續長周志宏表示，台達電2023年成為自然相關財務揭露（TNFD）聯盟成員，並完成首次據點生物多樣性風險評估，今年1月成為全球首批早期採用者（Early Adopters）。

台達電除了將氣候轉型計畫正式納入股東會議事手冊與法人說明會中，對公司內部則完成範疇三15項類別的碳盤查，鑑別出未來減碳的重點，為範疇三減碳行動打下重要基礎，未來將更緊密與價值鏈夥伴合作，朝向2050年零碳目標邁進。（編輯：張良知）1130206