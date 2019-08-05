桃園首例本土登革熱 個案無台南高雄活動史

桃園市中壢區出現首例本土登革熱個案，桃園市政府衛生局5日發布新聞稿表示，已針對個案居住地及活動地周邊進行孳生源清除、噴藥作業、民眾衛教及進行擴大採檢，並召開跨局處應變會議進行防治工作。（桃園市政府衛生局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年8月5日

（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園市政府衛生局今天指出，昨晚接獲疾病管制署通知，中壢區一名婦人為今年度桃園首例本土登革熱確診個案，該婦無台南市、高雄市活動史，已對個案進行居家隔離及環境消毒。

衛生局傍晚發布新聞稿表示，中壢區一名近期無出國史的70多歲女性，7月31日起陸續出現右膝關節疼痛、發燒及全身無力等症狀；就醫後，醫師診斷疑為感染登革熱，於2日通報並採檢體送驗，4日經疾管署檢驗陽性，5日確診為本土登革熱個案。

桃園市中壢區出現首例本土登革熱個案，桃園市政府衛生局5日發布新聞稿表示，除針對個案進行居家隔離及環境消毒，也召開跨局處應變會議進行防治工作。（桃園市政府衛生局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年8月5日

衛生局指出，調查後發現個案平日生活習慣固定，主要活動地為住家、住家對面菜園及華勛市場等，也沒有台南市及高雄市的活動史，研判可能感染地點為日常生活的活動地區。目前個案正進行居家隔離中，同住家人無疑似症狀。

衛生局表示，目前已針對個案居住地及活動地周邊進行孳生源清除、噴藥作業、民眾衛教及進行擴大採檢，今天也召開跨局處應變會議進行防治工作。

衛生局提醒民眾，受到熱帶低氣壓影響，桃園地區近日仍有局部短暫雨，呼籲民眾加強「巡、倒、清、刷」4步驟，澈底清除孳生源，遠離登革熱威脅。（編輯：戴光育）1080805