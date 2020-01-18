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2019新型冠狀病毒疫情延燒
中國武漢市2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，病原體初判為新型冠狀病毒，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群疫情的禍首屬同一家族。世界衛生組織已命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒）。
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2019新型冠狀病毒疫情延燒2/31

防堵武漢肺炎 嚴格機場檢疫加強疑似病例通報

最新更新：2020/01/18 10:10
為防堵武漢肺炎病毒入境或擴散，疾管署嚴格機場檢疫，也要求加強有中國但非武漢旅遊史、因發燒及呼吸道症狀就醫通報，並加驗新型冠狀病毒。圖為疾管署在空橋門口增設簡單檢疫站，針對武漢直飛台灣班機登機檢疫。（中央社檔案照片）
為防堵武漢肺炎病毒入境或擴散，疾管署嚴格機場檢疫，也要求加強有中國但非武漢旅遊史、因發燒及呼吸道症狀就醫通報，並加驗新型冠狀病毒。圖為疾管署在空橋門口增設簡單檢疫站，針對武漢直飛台灣班機登機檢疫。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷台北18日電）為防堵武漢肺炎病毒入境或擴散，疾管署撒下天羅地網，除嚴格機場檢疫，17日發致醫界通函，要求加強有中國但非武漢旅遊史、因發燒及呼吸道症狀就醫通報，並加驗新型冠狀病毒。

農曆春節假期即將來臨，台商、學生可能頻繁來往兩岸，造成武漢肺炎疫情的2019新型冠狀病毒也可能伺機竄入國門。因此新型冠狀病毒目前感染源不明，且可能有人傳人風險，疾管署不敢掉以輕心，提早整備防疫作為，希望及早偵測病毒、避免在台灣擴散。

疾管署副署長莊人祥接受中央社記者採訪時表示，一週前已針對台商、兩岸旅遊往返議題舉行跨部會會議，邀集經濟部、教育部等相關單位，提前部署衛教資料，透過管道傳達給台商和學生，讓他們在回台前就了解如何避免感染新型冠狀病毒，如做好個人衛生、避免接觸禽鳥和野生動物、不要去市場等。

莊人祥表示，武漢直飛台灣班機都有登機檢疫，且特別提醒乘客，如果去過武漢，回國後14天一定要特別注意有沒有呼吸道症狀，有的話應就醫並說明旅遊史或通報1922，由專人引導就醫。如果不是武漢直飛班機，機場的發燒篩檢站如果攔截到「任何一個」發燒旅客，都會加問有沒有武漢旅遊史，就是不希望有漏網之魚。

進到台灣國土後，莊人祥表示，如果民眾因呼吸道症狀就醫，又有武漢旅遊史，會依照流程進行通報；但為了嚴密監控，疾管署再度布下天羅地網，17日晚間發布致醫界通函，說明有中國旅遊史但沒有武漢旅遊史且有發燒、呼吸道症狀者、及不明原因肺炎群聚感染的加強通報條件。

根據致醫界通函，醫療院所應加強以下幾類疑似個案的診斷通報，包含原先符合「嚴重特殊傳染性肺炎」通報定義，有武漢旅遊史的病患；以及有中國旅遊史，但沒有武漢旅遊史的急性呼吸道感染病患，如符合新型A型流感通報定義（發燒、咳嗽、肺炎），須通報「新型A型流感」。

致醫界通函也指出，對於不明原因肺炎病患，特別是有群聚現象，或職業為醫療照護工作人員，須加強通報「不明原因肺炎」。

莊人祥表示，因應武漢肺炎疫情，台灣的檢疫機制啟動得相當早且嚴密，很早就開始執行登機檢疫，比周邊鄰國要早；武漢的旅遊疫情建議提升到二級警示，標準也高於其他國家，就是希望盡早偵測，避免境內擴散。（編輯：管中維）1090118

中國武漢市衛生健康委員會18日通報，增加新認定新型冠狀病毒感染的肺炎病例4例。目前確診45例。（中央社製圖）
中國武漢市衛生健康委員會18日通報，增加新認定新型冠狀病毒感染的肺炎病例4例。目前確診45例。（中央社製圖）
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