全面備戰武漢肺炎 侯友宜：視同社區感染演練

新北市政府24日舉行武漢肺炎防疫應變會議，新北市長侯友宜（後中）與29區公所展開視訊會議，他表示，面對武漢肺炎將視同社區感染層級全面備戰。中央社記者黃旭昇新北攝 109年2月24日

（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市長侯友宜今天表示，面對武漢肺炎將視同社區感染層級全面備戰，並將實施演練讓各區公所與醫院、診所醫師繃緊神經，理解標準作業程序實施防疫、感染後送就醫等程序。

新北市府今天舉行武漢肺炎防疫應變會議，侯友宜與29區公所展開視訊會議，他也感謝各區在居家防疫關懷的付出。

侯友宜說，防疫要超前部署，做好萬全準備，並非只是追查病毒源頭而已。各級學校明天開學，一定要做好相關測量體溫的動線規劃，不允許大排長龍一團亂。

他要求消防局與衛生局開始實施社區感染的沙盤推演演練，召集各區區公所、醫院與診所醫師等，充分瞭解示範過程，一旦面對有社區感染病患時，相關的後送就醫、疫情調查、居家檢疫關懷流程。

侯友宜說，各單位要瞭解自己扮演的角色，及因應的標準作業程序，不允許輕忽怠慢，更沒有「如果早知道」的遺憾。

侯友宜說，各校園的防疫物資包括110萬個口罩、消毒水、額溫槍等都足夠，請家長不必擔憂。但校園防疫人力要萬無一失，他要求各校教職員非必要不要前往列為疫情第二級、第三級旅遊警示國家。

侯友宜說，請教職員非必要時避免出國，以免替自己帶來麻煩，也造成別人麻煩，更要配合中央防疫作為公教人員表率，校園就算投入兩倍人力也值得。

根據中央流行疫情指揮中心公布「嚴重特殊傳染性肺炎」旅遊警示國家及區域，分別為第三級「警告」（Warning）中國大陸、香港、澳門；第二級「警示」（Alert）日本、韓國、新加坡。（編輯：張雅淨）1090224