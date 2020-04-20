馬祖為防疫改開視訊會議 避免島際交通風險

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情防疫，避免島際交通風險，連江縣政府大樓外的辦公單位，20日採用視訊會議參與擴大主管月報，縣長劉增應（後右2）出席會議與地方溝通。（連江縣政府行政處提供）中央社 109年4月20日

（中央社記者邱筠連江縣20日電）連江縣政府今天為武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫，縣府大樓外的辦公單位，採用視訊會議參與擴大主管月報，利用科技即時溝通地方政策，也避免島際交通風險。

馬祖由不同島嶼組成，過去擴大主管月報，各鄉與會人員須透過島際交通船，前往縣府所在地南竿島，實際到場開會人口密度也高，縣府因應防疫視訊開會。

馬祖醫療資源較台灣本島不便，須更積極防疫，及早籌備疫情限制應變措施。連江縣政府行政處表示，視訊開會得不受疫情影響，即時溝通政策，因應地方情勢做好防疫準備。（編輯：李明宗）1090420