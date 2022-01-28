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全台逾8千人居隔中恐難回家過年 陳時中致歉

2022/1/28 15:37
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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北28日電）春節將近，但全台仍有超過8000人遭居家隔離，恐難回家過年。指揮中心指揮官陳時中表示，Omicron傳播力強，必須擴大匡列因應，也對無法回家過年的民眾感到抱歉。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，雙北、宜蘭、桃園、台南、高雄等縣市都出現本土病例，隨疫情延燒，許多確診個案接觸者紛紛被匡列居家隔離，如今年關將近，這些民眾恐無法回家過年。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，Omicron變異株傳播力之強，相信民眾都領教過，因此只要是確診個案的親密家人、同住者、無適當防護並近距離接觸15分鐘者，通常都會被列為居家隔離對象，導致居家隔離人數較多。

陳時中指出，若不及早隔離這些接觸者，疫情擴散後勢必要更大費周章隔離更多人，因此現在對於居家隔離也相對採取高標準來看。

陳時中表示，據統計，目前共有8000多人正在居家隔離，光是昨天就增加2000人，這數字天天都在變，若因隔離無法回家過年，他也感到抱歉，但為了自己和家人，只能先隔離在集中檢疫所或防疫旅館。（編輯：陳政偉）1110128

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