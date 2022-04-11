高雄3校疫情停課 陳其邁盼適度檢討停課標準

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（中央社記者曾以寧高雄11日電）高雄市長陳其邁今天表示，高雄目前有3所學校全校停課、另有15個班級停課；但若同班2名同學確診風險不會擴及其他班，希望中央適度檢討停課標準，可以有更細緻分級規定。

陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會表示，受疫情影響，高雄市目前有3間學校全校停課、另有15個班級停課，有師生773人居家隔離、2444人自主健康管理。

陳其邁說，高雄市目前停課標準是按教育部規定，但希望可適度檢討。因為從疫調來看，有些學校雖然有2個學生確診，但因為是同班同學，風險也不會擴散到其他班級，所以停課標準應該還可以檢討。

陳其邁表示，希望中央有一致性規定讓各校遵循，一方面不影響教學、二方面也做到控制風險。會繼續和中央流行疫情指揮中心、教育部協調，盼地方政府可以有更細致的分級規定。

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對於媒體詢問「高雄從清零到共存的策略」，陳其邁說明，共存最重要的是要把確診數控制在醫療量能內，需要降低重症死亡風險、建立群體免疫，及積極整備醫療量能。因此除了催促民眾打疫苗，也持續與高雄4大醫學中心開會規劃醫療分級、病人分流管制。

陳其邁說，統計到今天高市負壓隔離病房、專責病房總數達1441間，使用約2成，並有6間加強版集中檢疫所、4間加強型防疫旅館，整體醫療量能充足；且市府今天起也會陸續演練在宅照護，為未來病人分流照顧做足準備。（編輯：孫承武）1110411