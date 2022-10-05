痘痘貼是醫療器材 網路不能隨便買賣

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（中央社記者沈佩瑤台北5日電）痘痘貼是民眾常用抗痘小物，其實是一級或二級醫療器材，醫師提醒，即使含藥品成分的痘痘貼，錯誤使用恐怕傷皮膚，而且嚴重的痘痘仍應就醫，另建議少吃高升糖食物和乳製品。

氣候炎熱加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間長期佩戴口罩，不少民眾面臨痘痘困擾，常會使用痘痘貼處置，衛生福利部食品藥物管理署今天舉行「正確使用痘痘貼，痘痘好得快」記者會，提升民眾使用認知。

食藥署醫療器材及化粧品組科長林修德簡報指出，痘痘貼是一種具親水性的創傷覆蓋材，部份含有抑菌、藥品等成分，屬於第二等級醫療器材；不含抑菌、藥品等成分，則屬於第一等級醫療器材。

有關2種醫材等級痘痘貼的管理，食藥署會要求二級醫材痘痘貼的廠商提交添加藥品的相關檢驗報告，例如滅菌報告等，不論一、二級醫材的痘痘貼，民眾都能在一般開架通路上購得，但二級醫材的痘痘貼不得通訊交易，也就是不得郵購或透過廣播、電視、網路買賣。

與會的台北國泰綜合醫院皮膚科醫師鄭煜彬表示，痘痘貼主要是成分是甲基纖維素，用來吸收傷口分泌的滲液，並且避免外界水分進入，由親水性黏膠提供黏性，外層用防水膜保護，有些痘痘貼會添加水楊酸溶解角質，添加氯己定殺菌，以及茶樹精油清除老廢角質兼殺菌，添加了這些藥劑，就屬於二級醫材。

鄭煜彬強調，痘痘貼並非正規醫療途徑，並不能完全解決痘痘問題，即使是二級醫材的痘痘貼，藥品成分含量對痘痘的處理程度有限，且皮膚敏感者對於水楊酸成分，可能會產生脫皮、癢、痛的刺激感，甚至出現濕疹，應停用並至皮膚科請醫師診斷治療。

他分享個案經驗，1名20多歲男性長痘情況嚴重，抗痘多年卻仍無法擺脫痘痘糾纏，這時就不建議使用痘痘貼，而是服藥加上同時用針將粉刺挑出，才讓痘痘狀況慢慢好轉，因此嚴重痘痘狀況還是要儘快就醫。

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鄭煜彬說，痘痘的成因多元，目前仍未有定論，飲食可能有影響，尤其是高升糖食物、乳製品等，都容易使人冒痘痘，油炸食物本身不太會，但油炸食物多會「裹粉」，讓澱粉成分增加，提高致痘性。

食藥署提醒，民眾在自行選購痘痘貼之前，可參考「醫材安心三步驟，一認、二看、三會用」：第一要先認識痘痘貼是醫療器材，第二是在購買產品時看清楚包裝上載明的醫療器材許可證字號，第三則是在使用前要詳閱說明書，依照說明書內容正確使用醫療器材。透過簡單的三個步驟，確保買到合法的醫療器材並安心使用。（編輯：陳清芳）1111005