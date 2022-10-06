金曲3211 / 金鐘傳藝金曲入圍者相見歡 客委會盼客語不流失

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第32屆金曲獎21日晚上登場。受疫情影響，金曲獎舉辦地改到台北流行音樂中心，疫情下的音樂盛典如何讓觀眾與音樂人盡歡？除了關注頒獎典禮，入圍者的理念和心路歷程也值得一起關注。（圖取自金曲獎臉書）

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（中央社記者張雄風台北6日電）客委會今天舉辦客家廣播電視金鐘暨傳藝金曲交流會，邀集入圍者齊聚一堂，期盼透過交流，讓更多人認識客家，讓客家語言文化不再流失。

客家委員會為鼓勵第57屆廣播電視金鐘獎及第33屆傳藝金曲獎的入圍者，今天於台北101舉辦「客家廣播電視金鐘暨傳藝金曲交流會」。

客委會晚間發布新聞稿表示，今年交流茶會首次將傳藝金曲獎及廣播電視金鐘獎集結合辦，除了彰顯入圍榮耀之外，也是為了感謝入圍者對客家影視音文化的努力堅持，促進客家影視產業的發展。

客委會指出，由客委會與公共電視合製的「茶金」，今年一共入圍16項獎項，刷新金鐘獎史上入圍最多獎項的戲劇紀錄。客委會副主委鍾孔炤表示，在拍攝「茶金」時，入圍最佳男主角的郭子乾透過自身的努力苦練海陸腔客語，把客語講得非常好，這種學習語言的精神令人佩服。

鍾孔炤表示，希望今天的交流會，大家能互相交流，讓更多人一起認識客家的人文、地理、歷史，當越來越多人講客語，認識客家，客家語言文化就不會再流失，而是變成主流文化。（編輯：管中維）1111006