防2次碰撞 112年7/1起新領照汽車應配備反光背心

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）根據交通部最新預告修正的「道路交通安全規則」，明年7月1日起，新領照的汽車應隨車配備反光背心，預防車輛故障或駕駛人因事故離開車輛時，提醒後方用路人注意，避免再碰撞。

交通部昨天預告修正「道路交通安全規則」，其中增訂自中華民國112年7月1日起，新登檢領照汽車應隨車配備反光服裝（背心）。

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交通部說明，過去高速公路上發生多起2次碰撞事故，造成事故傷亡及社會成本支出。為避免2次碰撞事故傷害，歐盟27個會員國中，有15個會員國（德國、西班牙、法國、斯洛伐克等）訂有關於汽車置放或穿著反光服裝（背心）的規定，避免汽車乘員於車輛故障或發生事故離開車輛，因道路環境可見度低致使後方車輛發生2次碰撞的傷亡事故，加強提醒臨近的後方車輛駕駛者注意。

交通部參考部分歐盟國家規定及經驗，汽車置放及離開車輛穿著反光背心對於降低2次事故傷害有明顯的效益，修正道安規則，增訂自112年7月1日起，汽車申請牌照檢驗時應備有符合國家標準CNS15909高可見度服裝－試驗法第2級以上要求或其他等同標準的反光服裝（背心），供車輛發生機件故障或事故時，處理放置車輛故障標誌人員離開車輛時穿戴，提高環境識別度，並提醒後方用路人注意，避免碰撞造成事故傷害。（編輯：李錫璋）1111026