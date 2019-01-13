吳敦義：總統提名人選 考量品德操守政績

國民黨主席吳敦義（右）13日在嘉義市受訪表示，國民黨2020年總統選舉提名人選，主要考量品德、操守及好的政績，還有所帶過團隊的清廉度，相信一定會提出最適當人選。前左為嘉義市長黃敏惠。中央社記者黃國芳攝 108年1月13日

（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）中國國民黨主席吳敦義今天在嘉義市受訪表示，國民黨2020年的總統提名人選，主要考量品德、操守又有好的政績，以及所帶過團隊的清廉度，國民黨一定會挑選出最適當人選。

國民黨在九合一選舉大勝，吳敦義下午由嘉義市長黃敏惠等人陪同出席嘉義市感恩茶會，他被媒體問及2020年總統及立法委員選舉提名的看法時表示，目前還未決定初選的機制及時間，現在一切還太早。

吳敦義指出，這次九合一選舉，國民黨在22個縣市長贏得15個縣市，現在廣泛深入了解各縣市情況，希望執政能夠順暢，未來才一步一步考量以何種機制產生總統、立委的人選。

吳敦義說，總統、立委提名人選主要考量品德、操守又要有好的政績，以及所帶過團隊的清廉度，這才是最重要，國民黨完全會以公正來考量，一定會好好挑選最適當的人選。

吳敦義在感恩茶會致詞時表示，這次九合一選舉大勝，並不代表鄉親完全信任國民黨，只是比較不討厭，另一個意義是對國民黨還有期待，希望國民黨可以更好，因此，國民黨一定要奮發圖強，讓民眾更加信任。

吳敦義說，「廉能且勤快、讓人民賺大錢、以幸福家庭為基礎、一中各表九二共識的兩岸政策」這4個支柱論點，現在是民眾的最大期待，國民黨將來會建構的相當堅固。（編輯：翁翠萍）1080113