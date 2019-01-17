羅文嘉：溝通交給名嘴網紅 是政治人物失職

（中央社記者葉素萍台北17日電）民進黨秘書長羅文嘉今天說，政治人物不應放棄與社會直接溝通職責，這幾年，國、民兩黨政治人物覺得坐在房間、圍牆裡就可決策，政治溝通論述交給名嘴網紅，這是專業政治人物失職。

羅文嘉今天接受「年代向錢看」節目專訪，他提到，民進黨在年輕人的支持度低，是因為「失去作夢的勇氣」，這幾年來就像住在高高的圍牆裡頭做決策，卻不知道社會早就變了、早就放棄你了，社會自己往前走了。

他說，政治人物不應該放棄與社會直接溝通的職責；民進黨在野時期的政治人物在街頭、在演講場，直接溝通，每個黨外時期人物都很有溝通能力，不管是用筆、用論述、用身體衝撞，因為不斷溝通，獲得人民支持，才讓國民黨倒。

羅文嘉覺得，這幾年，國、民兩黨政治人物都一樣，開始覺得坐在房間、圍牆裡頭就可以決策，政治溝通論述交給名嘴、交給網紅，「這是專業政治人物的失職」；具責任感、責任倫理的政治人物，要為價值主張負責，不應放棄到任何場合與社會溝通。

他認為，網路只是平台，若透過平台只是去打打屁，禁不起檢驗，直播、網紅，搞好像很親善、無厘頭、很年輕，這都是技術部分，技術人家很快就會跟上，重要的是內容。

另外，羅文嘉也提到，「在這種國際情勢下，我們需要爭取國際社會最大支持的、最好的台灣代言人」，總統蔡英文夠冷靜、夠自制，也夠堅定，能夠直接代表台灣與國際社會對話，事實也證明，她做得比過去任何總統都好。

羅文嘉被問到是否為民進黨內的挺英派，他說，「我不是挺哪個人」，他挺的是能夠讓台灣現在享有民主成果不會流失的這一派，只要誰能把這做得好，他願意為其賣命貢獻。

羅文嘉說，過去蔡總統或許是自信過多，在每個改革戰場上都想贏，結果最後都輸了；但他對未來的府院黨抱持樂觀、正向的態度，因為行政院長蘇貞昌歷練夠、有好團隊、很強執行力與超人體力，在這條件下，只要蔡總統能夠授權，按照體制尊重第一線負責的部會首長，讓蘇貞昌把事情做好，他相信情況會改善很多。（編輯：楊玫寧）1080117