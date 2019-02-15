陳其邁林佳龍鄭文燦協調 府院肯定助罷工落幕

(中央社台北14日電)華航機師罷工歷時7天，參與協調的行政院副院長陳其邁深夜貼出他和桃園市長鄭文燦、交通部長林佳龍在會議桌前的合照，表示過去一週他們保持聯繫交換意見，過程雖然曲折，但總算落幕。

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌晚間也都在臉書貼文，表達對陳其邁、鄭文燦、林佳龍，以及勞動部長許銘春、交通部次長王國材等人的感謝。蘇貞昌肯定他們攜手為公眾服務，政府扮演重要的溝通平台，讓華航機師罷工事件能夠落幕。

蔡總統則說，這段期間那些叫做神隱、派系介入的廉價抹黑都可以停止；她相信理性對話的模式，會是未來勞資爭議的最佳解決方式。

陳其邁晚間也貼文，感謝華航與機師工會的互相體諒與讓步，未來持續攜手維護旅客權益、健全機師工作環境；他並感謝國人及旅客的體諒，以及相關部會同仁的努力不懈，過程雖然曲折，但總算順利落幕。

他說，勞資雙方在5項訴求達成共識，不僅讓機師擁有更具飛安的工作環境，也希望華航可以肩負更多公共運輸的責任，載著國人飛得更好、更遠。

華航勞資雙方今晚在陳其邁、林佳龍、許銘春、鄭文燦及華航董事長何煖軒的見證下，由華航總經理謝世謙和桃園市機師職業工會理事長李信燕在晚上10時25分簽署團體協約，也宣告機師罷工事件落幕。

對此，民進黨立委葉宜津說，從這次談判可以看到中生代勇於任事，大家都很努力來協調罷工落幕，當然是好事一件；她要強調，乘客的權益與安全是最高的考量，顧客才是所有華航人最應重視的，希望從這次罷工中，大家學習到彼此尊重與體諒。

民進黨立委鄭寶清說，交通部這次處理得很好，因為這是很難協商的事。交通部既是資方，又要維持中立的立場，最後由華航管理階層當資方代表去協商；協商完成後，社會對這件事也在反省，罷工要不要有預告期，因為參與談判是沒有錢領，還要提出主張讓社會支持才能往前走。對罷工落幕感到欣慰，工人運動往前一步，邁向雙贏。（編輯：嚴思祺）1080215