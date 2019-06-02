韓國瑜砲轟3不要 蔡總統提3不回應

總統蔡英文（前右）2日回應韓國瑜，表示「我們不會接受一國兩制、不會放棄民主自由」。圖為蔡總統2日與美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（前左）走訪台北大稻埕。中央社記者徐肇昌攝 108年6月2日

（中央社記者葉素萍台北2日電）高雄市長韓國瑜昨天嗆總統蔡英文，不要中華民國，也不要「九二共識」，也不敢台灣獨立；蔡總統今天則回應「我們不會接受一國兩制、不會放棄民主自由、不會向威脅低頭」。

媒體報導，韓國瑜昨天參加凱道造勢活動嗆說，「我曾經問過蔡總統要把台灣帶到哪？」當了3年總統都不說，逼急了就說「這個國家」，再逼急就說「中華民國台灣」，不要中華民國，也不要「九二共識」，也不敢台灣獨立，請問台灣2300萬同胞要何去何從？整整6個月等蔡總統答覆，因為蔡總統心裡面在想什麼大家都不知道。

蔡總統今天透過臉書貼文指出，她今天接待最挺台灣的美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner），這是他連續4年訪問台灣。她帶他到大稻埕品嘗台灣茶、逛中藥行，體驗最道地的台灣文化。

她說，到大稻埕除了喝茶外，還有一個重要的原因，大稻埕是許多民主前輩的據點，也是台灣民主運動萌芽的地方。她想帶賈德納看看台灣民主的活力，與最熱情的台灣人互動。

蔡總統表示，賈德納是台灣的好朋友，他連署呼籲美國政府派遣閣員級官員訪問台灣，最近更提出「台北法案」，支持更強勁的台美關係，穩固台灣的國際空間。

蔡總統提到，要特別感謝賈德納在美國國會為台灣發聲。她也要再次重申：「我一定會守住台灣，我們不會接受一國兩制、不會放棄民主自由、不會向威脅低頭。我們會讓世界看見我們的決心。」

蔡總統幕僚指出，蔡總統提出的「三不」，其實是在回應韓國瑜所提出的三不要。（編輯：趙蔚蘭）1080602