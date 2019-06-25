王金平：為贏回政權努力 沒講過要獨立參選

（中央社記者廖禹揚台北25日電）媒體關切前立法院長王金平是否考慮獨立參選，王金平今天表示，他沒講過要獨立參選，且「時間還那麼久，明天決定的事不必在今天決定」，強調無論誰出線，他都會為國民黨贏回政權努力。

王金平今天出席中華科技金融學會區塊鏈應用論壇，會前對於獨立參選做以上表示。對於高雄市長韓國瑜每週造勢，前新北市長朱立倫已表態認為造勢應適可而止，王金平對此回應，造勢有擴大的效用，「最起碼大家還是能團結起來」，持續加強支持聲勢，朱立倫與韓國瑜各自有自己的競選方式，應互相給予尊重、祝福。

另外，台灣民意基金會24日公布最新民調顯示，國民黨內互比，前鴻海董事長郭台銘獲29%民意支持暫居第一、朱立倫26.7%居次、韓國瑜26.4%居第三。針對最新民調，王金平今天表示，民調起伏是「自然現象」，無論誰出線，他都會努力跑基層，為國民黨贏回政權努力。

國民黨總統初選首場國政願景電視發表會今晚登場，王金平表示，即使他沒有參加初選，也一定會重視，例如他一直主張要遵守憲政規範與精神來解決台灣問題，避免產生社會衝突對立，以及兩岸應回復穩定和平關係等，相信都是今晚受到關注的議題。

媒體也提及郭台銘及朱立倫似乎都將韓國瑜當作假想敵，王金平則簡短表示「我不知道」。（編輯：楊凱翔）1080625