降關稅助攻CPTPP 學者：效果有限核食才是主戰場

（中央社記者潘姿羽台北3日電）立法院今天三讀修正通過海關進口稅則，日本山藥、清酒等產品均可大幅調降關稅，盼有助於叩關CPTPP。學者認為，降關稅可對日本釋出善意，但幫助十分有限，核食才是日本最在意的主戰場。

政府官員多次於國際場合表達加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的意願與決心，然而，台灣去年通過反核食公投，受限於公投決議約束，2年內不能做違反公投結果的事情。

日本外務大臣河野太郎曾公開表示，對台灣公投結果維持限制日本產食品進口「感到遺憾」，在任何可能選項中，不排除透過世界貿易組織（WTO）的爭端解決機制來解決；這番言論顯見日本的不滿，外界普遍認為，反核食公投結果將阻礙台灣加入CPTPP。

不過政府也從其他方面著力，希望改善跟日方的經貿關係，立法院今天三讀通過修正海關進口稅則部分稅則，調降15項農漁產品及加工食品關稅，其中如穀類酒（包含日本清酒）、山藥、溫州蜜柑、味噌等，日本都是主要出口國，向日本釋出善意的態度明顯。

研究專長為區域經濟的台經院台灣歐洲研究中心主任葉基仁表示，日本確實會受惠，但能不能感覺到台灣對日本特別釋出的善意，「應該很有限」。

葉基仁說明，這次海關進口稅則修正是比照WTO的最惠國待遇原則，並非獨厚日本，若要說對加入CPTPP有幫助，不是因為日本感受到台灣誠意，而是台灣提前做到單邊自由化，未來與CPTPP會員國談判時會更容易一些。

葉基仁強調，日本最在意的還是台灣反核食進口的議題，態度也相當明確，台灣想爭取加入CPTPP，就得正視問題，不妨回歸科學數據，參考其他國家的做法，用比較務實的態度與日本談判。

台大經濟系教授陳添枝則說，台灣受限於反核食公投決議，2年內動不了，但這也不是馬上會有結論的事情，不妨將此議題檯面化，與日本建立雙邊談判的溝通機制，一步一步慢慢談，找出雙方都能接受的方式。

葉基仁拋出另一種思考角度，他指出，政府的談判資源、人力有限，相較於難解的核食爭議，眼前台美關係情勢大好，美國總統川普上任以來，貿易、經濟、軍事、外交方面，有一連串對台灣的友好措施，程度勝過以往的總統，看起來是美國想要全面改善對台關係，「這是很難得的機會」。

葉基仁建議，美中貿易戰持續延燒，許多台商移出中國，轉往其他國家投資，不少廠商已經選擇前往美國布局，台灣政府可以藉此強化與美國政府的合作關係，改變供應鏈結構，甚至爭取簽訂雙邊投資協定（BIA）、自由貿易協定（FTA），一旦成功，對台灣將是大大的助力。（編輯：林孟汝）1080703