張麗善開心韓國瑜出線 潘孟安盼提國家藍圖

（中央社台北15日綜合報導）高雄市長韓國瑜在中國國民黨總統初選中勝出，雲林縣長張麗善開心地表示，雲林女婿終於有機會帶領全台灣，改變全台鄉親生活；屏東縣長潘孟安說，韓國瑜必須提出國家藍圖和願景。

張麗善接受媒體訪問時難掩笑容說，「非常開心」庶民經濟在於反映大多數民眾心聲，重視基層民眾聲音，希望雲林女婿有機會帶領台灣、全民走出去。

此外，她說，初選民意調查過程嚴謹，如果有人不服，就罔顧黨內用盡心力，建構出公平、公正的民調，大家「願賭服輸」、要有運動家精神接受事實，團結一致支持最有可能勝選的候選人，打贏選戰。

台中市長盧秀燕出席豐富專案區段徵收工程開工動土典禮時受訪表示，恭喜國民黨進行公正、公平的初選。她競選台中市長時，跟國民黨籍立法委員江啟臣建立「選前良性競爭，選後攜手團結」的「台中模式」，期許過程激烈的總統初選後，後續可參照「台中模式」。

韓國瑜初選競爭者郭台銘6月到南投縣跑初選行程時都熱情到場出席的南投縣長林明溱表示，初選結果出爐後，只有「全力支持」4字，最終目標是國民黨一定要贏；彰化縣長王惠美說，尊重黨內初選結果，配合黨中央輔選。

潘孟安表示，韓國瑜要帶職或辭職參選是個人自由，國家制度沒相關規範，但不論用什麼方式參與選舉，韓國瑜都必須對全國人民和高雄市民有完整論述和說法，才能讓大家接受。民主機制下，由人民做最後決定。

他說，大選時韓國瑜須提出國家藍圖和願景，在兩岸、經濟與國防等要將台灣帶向何處，讓人民做更好的選擇。

基隆市長林右昌前往信義國民小學視察「老舊校舍整建暨地下停車場新建工程」受訪表示，這是國民黨家務事，不便表示意見，但民主時代有競爭非常正常，不管誰出線，希望總統選舉是高品質君子之爭，讓國民做最好的選擇。

媒體問對韓國瑜帶職參選總統看法，林右昌表示，不便評論；記者追問「如果是你，你會做好做滿嗎？」林右昌說，這是對人民最基本的承諾。（編輯：李明宗\孫承武）1080715