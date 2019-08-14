朱立倫將訪美 盼為國民黨溝通台美關係

（中央社記者余祥台北14日電）前新北市長朱立倫今晚將啟程訪美，他表示，不少美國友人很關切2020大選，他特別安排兩天到華府跟美國友人聊聊，盼能為國民黨多溝通一些美台和兩岸關係的觀點，不能讓美台關係被扭曲為「美綠關係」。

朱立倫在臉書上表示，因孩子唸書的因素即將有一趟美國行，本來這純粹是私人行程，但有不少美國友人一直很關切美台之間的關係、關切2020這場大選，國民黨贏或輸，對台灣的未來會有怎樣的衝擊。

因此，他特別安排兩天的行程到華府，跟一些美國友人聊聊藍營對這些議題的想法，也希望能為國民黨多溝通一些美台及兩岸關係的觀點。

他提到，國民黨總統初選過後的這段時間，他依然忙碌，忙著到各地謝謝支持他的朋友，他深深相信，「台灣有很多的價值，早就超越藍綠，成為國家向前的共識。」

朱立倫說，很多人問他，2020大選會怎樣，他認為，「誰能走回主流價值，誰能凝聚最大共識，誰就會贏。」過去他執政過桃園縣和新北市，也當過國民黨主席，為了國民黨全體的勝選，他必然全力以赴協助國民黨打贏2020總統與立委選舉。

至於要怎麼贏，朱立倫認為，除了團結支持黨的提名人之外，更重要的是，中間選民乃至於綠營內對總統蔡英文執政不滿的人，若能以更宏觀的政策、以更具包容度的召喚，爭取這些人的支持，藍營明年在總統、立委選舉要贏下多數民眾認同的機會，當然會大很多。

他提到，國民黨應該更勇敢展現台灣民主的號召力，對香港反送中之後的險峻形勢，要從民主、人權的立場，不但一路關心，更要適時適當伸出援手，別讓對台灣友善的香港朋友失望，也別讓對台灣民主、開放，有所期待的華人朋友失望。（編輯：郭萍英）1080814