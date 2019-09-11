國民黨中常委：郭台銘王金平應知所進退

（中央社記者余祥台北11日電）郭台銘與柯文哲今天在新竹城煌廟合體， 之後郭台銘又到立法院與王金平同框。國民黨中常委今天表示，郭、王兩人應知所進退，只要一有連署動作，國民黨將立刻以黨紀處理，並提醒郭若參選致國民黨敗選要承擔歷史罪名。

外傳鴻海創辦人郭台銘將在中秋節前後宣布參選2020總統，並將與台北市長柯文哲、前立法院長王金平結盟，郭、柯今天上午在新竹合體，郭又轉往立法院與王金平同框，被外界視為在為結盟參選做準備。

國民黨中常委李昭平說，很多基層都認為郭、王動作明顯，應該趕快黨紀處理，但站在黨中央立場，還是希望盡最後努力，盼兩人顧全大局、團結一致；不過，只要郭、王違反黨紀，一定最快速度處理，不會猶豫。

李昭平表示，郭台銘口口聲聲說為了中華民國，既然如此更應該團結，「當時宣布投入黨內初選在國父遺像前所做的承諾現在做得到嗎？若誠信受到質疑，未來又如何做到希望做的事？」

中常委姚江臨說，走到這種地步盼能好聚好散，每個人都「大人大種（台語）」，自己知道該怎麼做，應知所進退；但若郭、王沒有要好聚好散，當然就黨紀處理。

姚江臨表示，國民黨不能受無謂凌遲，只要他們連署、領表行為一發生就立刻以黨紀處理，這是全黨共識，沒有第二條路可以走。但站在他個人立場，當然希望今天就處理，他很講義氣，認為是非要分明。

媒體詢問，現在也有一說，郭柯王不會在近日宣布參選，要慢慢凌遲國民黨，姚江臨說，這樣就不厚道，王金平是國民黨栽培、提拔的，當了17年的立法院長、四屆不分區立委，這樣凌遲國民黨沒有道義，也不夠意思。

中常委曾文培說，誠心希望郭台銘為了大局著想，如果郭出來選，導致國民黨2020失敗，這個歷史罪名郭自己要考量。

至於外界質疑，國民黨遲遲沒有開鍘郭，是因為郭與國民黨有借貸關係，曾文培說，郭台銘曾在國民黨最艱困時借錢給國民黨，但已經還清了，黨主席吳敦義因此頒給郭榮譽黨員狀，黨中央沒有虧欠郭台銘，希望郭看在這個份上早日回到國民黨懷抱。（編輯：蘇志宗）1080911