廣大興案宣判 法務部肯定殺人有罪判決

（中央社記者蕭博文台北18日電）馬尼拉地區初審法院今宣布廣大興案判決，8名開槍的菲律賓海岸防衛隊員判殺人罪成立，刑期8年又一天到14年8個月又一天。法務部表示，對馬尼拉法院依殺人罪判決有罪給予肯定。

法務部發布新聞稿表示，本案發生至今6年餘，如今司法正義終獲實現，法務部對此表示肯定，並對菲國司法部、外交部、檢察官團隊與刑事執法機關，以及台灣外交部、駐菲律賓代表處、屏東地檢署、警政、調查、海巡、漁業署等機關投注的心力，由衷表示感謝。

新聞稿指出，台灣與菲律賓於民國102年4月19日簽訂刑事司法互助協定，同年5月發生廣大興案，法務部、外交部及駐菲代表處隨即援引協定，與菲國政府、檢察及刑事執法機關、調查單位進行密切司法合作。

法務部表示，本案前後派出多名檢察官前往菲律賓，進行調查取證及意見交換，積極促成兩國司法及執法單位合作，對完備本案採證程序有相當助益，進而促成菲律賓司法部檢察官於103年3月18日正式對8名海防人員以「殺人罪」起訴。

新聞稿提到，菲律賓檢方為充實本案證據，於法院審理期間派檢察官來台取證，法務部也邀集台灣高等檢察署、屏檢、外交部等單位召開準備會議。

法務部指出，當時責成屏檢、法醫研究所及刑事警察局協助提供菲律賓檢察官所需資料，並協助安排菲律賓檢察官所需會談人員，法務部也在接受菲律賓司法互助請求後，提供菲國相關證據，並協助證人及專家證人赴菲律賓出庭作證。

法務部表示，依菲國刑事程序，涉案被告仍可提出上訴，法務部將透過外交部與駐菲代表處積極聯繫，隨時掌握案件發展，期盼本案終能伸張司法正義，以懲不法。

新聞稿最後提到，法務部將在台菲刑事司法互助協定的基礎上，持續與菲律賓進行有效的司法互助，繼續發展兩國友好關係，期使兩國的政府及人民皆能從中獲益。

102年5月9日，菲律賓巡邏艇在兩國重疊海域射擊台灣「廣大興28號」漁船，船員洪石成中彈身亡，開槍的菲國海岸防衛隊人員被控殺人罪，其中2人因試圖呈交不實的槍彈報告，被加控妨礙司法罪。

涉案人員包括據信下令開槍的指揮官德拉克魯茲（Arnold dela Cruz）。（編輯：李亨山）1080918