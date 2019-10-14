是否擔任韓國瑜競總主委 吳敦義：可當名譽主委

（中央社記者王承中台北14日電）國民黨主席吳敦義今天表示，他非常忙碌，立委輔選也很重要，如果擔任國民黨總統參選人韓國瑜競選總部主委，就必須要接待來賓、開會及主持各種活動，他可以擔任名譽主委。

總統蔡英文昨天回應媒體有關亡國感提問時表示，這是國民黨炒作出來的，近來看到很多言論都往這個方向，這是不好的現象，是政治炒作。

吳敦義中午出席全球華人牧師藝術節活動前受訪表示，所謂亡國感，是因為現在民進黨執政，不管明獨、暗獨，都可能會以獨引統，且恐會引來中國大陸武裝統一，才讓大家擔心。

吳敦義指出，蔡政府執政以來，國際環境越來越不好，兩岸對峙越來越僵持，不像國民黨執政是以一中各表的九二共識為兩岸政策，讓兩岸不會產生重大衝突，所以才會有兩岸經濟合作架構協議（ECFA）、邦交國穩定，且給予台灣免簽證待遇的國家也增加非常多，不像蔡政府帶給民眾很嚴重的亡國感。

對於是否接任韓國瑜競選總部主委一職，吳敦義指出，若他接任主委，就需要專心一致幫忙總統參選人，要接待來賓，又要開會跟主持各種活動，但是他非常忙碌，且立委輔選的行程也很重要，所以目前已由副主席兼秘書長曾永權擔任競選總部總幹事，曾永權實際上有可以調動全黨的能力，而他可以接名譽主委。

媒體詢問，國民黨立委參選人是否可以找鴻海創辦人郭台銘站台。吳敦義表示，只要郭台銘不競選總統，且理念跟國民黨一致，就是中華民國能夠不只存在，還能夠繼續壯大，兩岸能夠和平，這樣郭台銘去關心國民黨立委參選人，沒有拒絕的道理。（編輯：楊玫寧）1081014