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國際基督徒海事協會在台辦會議 教宗影片獻祝福

最新更新：2019/10/23 20:16

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）「國際基督徒海事協會」於21日至25日首次在台灣舉辦第50週年、第11屆世界會議。外交部今天表示，教宗方濟各透過影片線上祝福，盼與會者能更有效地協助海員、漁民及其家庭。

外交部日前指出，「國際基督徒海事協會」（ICMA）首次在台灣舉辦第50週年、第11屆世界會議，國際明愛會主席塔格雷（Luis Antonio Gokim Tagle）樞機主教也受邀出席。

外交部今天進一步發布新聞參考資料表示，教宗方濟各（Pope Francis）錄製影片，藉此期許與會者能在接連幾天會議中，以全新的基督精神尋求出更有效協助海員、漁民及其家庭的方式。

根據譯文，教宗表示，1997年聖教宗若望保祿二世（Saint Pope John Paul II）發布「海洋之星」（Stella Maris）宗座牧函（Apostolic Letter），內容指出應致力照顧漁民及其家庭。

外交部指出，為持續呼應教宗聖諭，政府也呼籲關懷弱勢，協助改善各國海員、漁民及家人的權益。

外交部表示，ICMA於1969年成立，會員包括全球各地的天主教、基督教教會或團體。ICMA長年投入爭取各國海員的福利，促進保障海員漁民權益等；ICMA提供各國船員及漁工人道救援與心靈關懷，不分國籍、宗教、性別或種族差別。（編輯：林淑媛）1081023

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