蘇貞昌立委輔選起跑 力挺子弟兵吳秉叡

（中央社記者顧荃台北3日電）行政院長蘇貞昌對民進黨立委輔選正式起跑，今天出席首場造勢活動，力挺新北市立委參選人吳秉叡與女兒蘇巧慧，並打出政績牌，呼籲民眾支持總統蔡英文連任、讓民進黨國會過半。

蘇貞昌上午赴新莊擎天府參拜祈福，隨後並參與「顧台灣，會做事」萬人登山活動，力挺吳秉叡與蘇巧慧，現場支持者高喊「吳秉叡凍蒜」、「蘇巧慧凍蒜」、「顧台灣會做事」等口號。

蘇貞昌受訪時表示，他是行政院長，做出政績就是最好的輔選，他支持吳秉叡連任立委，因為吳秉叡是認真、資深的好立委，不只是因為吳秉叡是他的子弟兵。

蘇貞昌致詞時說，政府會做事，國泰民安，不會做事，國家會亂，「選不對人，整艘船給你開到中國」。他當行政院長要顧全台，從蚊子顧到豬隻，防治登革熱與非洲豬瘟，政府成功守住非洲豬瘟，不然沒有滷肉飯吃，拜拜還少一塊豬肉，「邊吃豬肉邊罵民進黨政府，很沒良心喔」。

蘇貞昌並細數政績，指出政府減稅、加碼育兒津貼、老車補助等等，國民黨說他做行政院長是「大灑幣」，他在立院問國民黨立委，他哪一項做的不對，政府就是要做福國利民的事；政府不僅會做事，明年預算也是歲入和歲出22年來首度平衡。

蘇貞昌表示，總統蔡英文改革、拚經濟，台灣經濟逆勢成長，成為亞洲四小龍第一，股市上萬點，外資加碼投資、台商回台，就是因為政府有在做事。美國總統川普跟中國角力，「我們會閃也會撿」，閃到旁邊不要被踩到，也要看看有無碎肉可以撿。

他說，他是第二次當行政院長，第一次是前總統陳水扁執政時期，當時很難做，因為朝小野大，很多政策都不能通過；要讓蔡總統連任、行政院好做事，務必要讓民進黨立委過半，才能繼續改革進步。（編輯：楊凱翔）1081103