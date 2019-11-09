醫界等後援會力挺 蔡總統：台灣未來令人期待

（中央社記者溫貴香、侯姿瑩台北9日電）總統蔡英文今天出席多場後援會成立大會，她表示，這段時間台灣投資非常多，這些投資會使經濟發展有一股非常強大動能，支撐未來好幾年經濟發展，現在的台灣確實是令人期待的台灣。

總統蔡英文下午行程在台北圓山飯店樓上樓下趕場，出席全國醫師後援會誓師大會、第72屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮、全國扶輪之友後援會成立大會，還趕往景美出席全國商業公會後援會成立大會。

儘管行程緊湊，但蔡總統仍努力暢談政績爭取支持，還不忘談笑炒熱氣氛，引用對手韓國瑜日前的「白白胖胖」說自嘲。

醫師後援會上，醫師出席踴躍，除了會場外還另外開闢會議室同步直播。蔡總統除重申落實分級醫療以及雙向轉診制度，並在會中為黨籍立委拉票，與會醫師在台下高喊醫師公會全聯會理事長的立委邱泰源再列入不分區。

蔡總統打趣邱泰源當立委瘦了不少，身形小了一號，「但還是胖胖的，有沒有白白的，大家自己判斷。」出席扶輪社後援會成立大會時，也虧桃園市長鄭文燦跟她一樣白白胖胖，引起台下一陣笑聲。

蔡總統表示，台灣經濟成長率，今年一、二、三季都是四小龍第一名，有人說這是因為美中貿易戰所以台灣受益，受益不是天上掉下來，是政府面臨局勢變動，掌握方向，化危機為轉機，讓經濟成長率持續，不會受到外部環境或外銷狀況影響。

總統說，過去3年打下的基礎，會讓未來至少4年的經濟發展有很好的基礎。這段時間台灣投資非常多，這些投資會使經濟發展有一股非常強大動能，支撐未來好幾年經濟發展，現在台灣確實是令人期待的台灣。

蔡總統表示，她經常問企業領袖為何願意投資台灣，企業領袖覺得最重要的是台灣是一個民主國家，民主與自由是高階人才最重視的。正因為民主與自由是台灣最寶貴的資產，這一代台灣人要守護台灣民主，這一次投票要集結最大力量共同守護台灣。

她呼籲大家一定要去投票，「挺小英」就是挺國家未來的發展，向全世界大聲展現，台灣人有保護自己國家、民主自由跟主權的決心。

展望未來，蔡總統也表示，希望未來4年，7成的小朋友都可以進入準公共化系統，讓年輕人敢生、敢養。在長照部分，希望在每一個鄉鎮市都有平價的照顧機構，在每一個鄉鎮市有平價24小時照顧的床位。

行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇以及鄭文燦也出席相關場合，輪番上陣批評國民黨總統參選人韓國瑜違反對選民的承諾與契約、不尊重自己與現有職位。鄭文燦也再度提到借廁所事件表示，「明明警察很友善，卻說警察不借廁所，風度不可能這麼差，不會卡韓也不會防韓。」

徐國勇也批評，不尊重現有職位，當立委不認真、開會不到，「現在選上市長3個月就想選總統。」（編輯：黃瑞弘/謝佳珍）1081109