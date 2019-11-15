韓國瑜週末回防新北 是否與侯友宜同框受關注

（中央社記者余祥台北15日電）國民黨總統參選人韓國瑜16、17日將回防新北市，除輔選立委參選人、拜會新北市議會，也安排青年座談，更將與立委參選人舉行聯合造勢大會；外界關注，新北市長侯友宜是否將與韓同台。

韓國瑜日前展開全台傾聽之旅，從屏東開始，一路向北。韓國瑜本週皆無下鄉行程，11日先在高雄公布副手張善政，接著14日在台北公布競選主視覺，以及召開外媒記者會。

韓國瑜假日將重啟傾聽之旅，回防新北市，由於侯友宜日前拒接新北聯合競選總部主委，日前韓國瑜在新北造勢時，侯友宜也因公務行程缺席，引發聯想，16、17日韓、侯兩人是否有機會同台，備受關注。

國民黨新北市黨部主委李乾龍日前表示，造勢活動都有預留時間給侯友宜出席，但無法確定兩人是否會同框。

韓國瑜16日將為新北立委參選人輔選，出席立委參選人陳明義、林金結聯合競選總部成立活動，也將拜訪新北市議會，與議員座談。

另外，還安排參訪莊敬高職電競產業班，關注教育和電競產業，也會與青年對談；並將至樹林體育園區輪椅公園運動體驗，並說明體育政策。

17日韓國瑜在新北市則以參加後援總會活動為主，將出席全國美術界挺韓國瑜後援總會、婦女後援會成立大會、勞工後援會成立大會，另也會出席與立委參選人李永萍、邱烽堯的聯合競選總部成立活動，並將在晚間與立委參選人林德福聯合造勢大會。

韓國瑜陣營人士指出，第一輪的傾聽之旅約將在11月底、12月初結束，第二輪的行程將安排更多造勢活動，也將加入更多青年、弱勢為主題的行程。（編輯：紀淑芳）1081115