張善政發言惹議 卓榮泰：製造對立會遭民意吞噬

民進黨主席卓榮泰（前右）13日赴新北市為黨籍立委參選人呂孫綾（前左）輔選，受訪時呼籲，選舉期間大家要冷靜，尤其候選人間不要挑起對立；政治工作者應引導社會走向和諧氣氛，製造對立絕對會被民意吞噬。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年12月13日

（中央社記者黃旭昇新北13日電）針對中國國民黨副總統候選人張善政發言惹議一事，民主進步黨主席卓榮泰今天表示，政治工作者應引導社會走向和諧平緩氣氛，製造對立會被民意吞噬，希望能慎思、檢討、反省。

張善政昨天在桃園談到新住民全民健康保險與產檢問題時表示，生過小孩、當過父母就知道，父母最在乎是產檢有沒有問題。他對於總統蔡英文婚姻的發言，遭外界質疑有歧視之嫌。

卓榮泰今天陪同新北市立委第1選區（淡水區、八里區、三芝區、石門區、泰山區、林口區）參選人呂孫綾，在竹圍福德宮參香，也在竹圍市場徒步掃街。

卓榮泰接受聯訪時表示，非常遺憾張善政失言，一般人的印象中，張善政應該是翩翩君子，為何接受副總統提名後會變成這樣，令人出乎意料。

卓榮泰說，選舉還是要心存善念，昨晚張善政一定徹夜難眠，他今天應誠懇向全國人民道歉，不僅是針對總統蔡英文，全天下類似的案例都會被張善政的一句話傷害到。

卓榮泰說，如此想法出現在副總統候選人身上，應該好好檢討、思考，選舉大家要冷靜，尤其候選人間不要挑起對立。政治工作者應引導社會走向和諧平緩的氣氛，製造對立絕對會被民意吞噬，希望張善政慎思、檢討、反省。（編輯：李錫璋）1081213