花蓮立委選戰 聚焦交通議題

（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）交通近日成為花蓮縣立委參選人主打議題，無黨籍傅崐萁指交通建設被綠營在立院否決，民進黨籍蕭美琴今天回應此為不實訊息，國民黨籍黃啟嘉呼籲應馬上啟動環島高速公路案。

中國國民黨副總統候選人張善政昨天與花蓮工商農漁界數百人召開國政座談會，無黨籍花蓮縣立委參選人傅崐萁到場表示，總統蔡英文在2016年選總統時，就說要解決東部交通，當時擔任立委的徐榛蔚提了兩個提案，分別是「台九線道路改善建設特別條例草案」、「花東快速道路建設特別條例草案」，但被民進黨立委全部否決。

會中，傅崐萁說，當時徐榛蔚提的兩件特別條例法案，民進黨立委說是錢坑法案，興建花蓮的交通，台9線拓寬案就是錢坑法案，難道花東建一條快速道路，也叫做錢坑法案嗎？

對此，爭取連任的民進黨花蓮縣立委參選人蕭美琴今天提出嚴正駁斥，表示兩條例草案都未被否決，而是依循立法程序，順利送出委員會交付朝野協商。

蕭美琴說，早在2012年她就開始爭取台9線拓寬預算以專案匡列，經費新台幣140億元「全段匡列，分段施工」，工程也持續進行中，因此，沒有設置特別條例的必要，民眾目前行駛壽豐、鳳林、光復、瑞穗等地都有4線道可行。

針對「花東快速道路建設特別條例草案」，蕭美琴指出，馬政府時期曾做過可行性評估，當初認為不具效益而未續行。至今已過6年，時空環境及工程技術是否與當時不同，應再進行詳細的可行性評估。因此，上週於立院提案要求交通部以區域交通平衡發展為原則，重新啟動評估。

蕭美琴表示，改善花蓮交通問題是她擔任花蓮立委的首要工作，數十年來台9線拓寬停滯不前的狀況，爭取督促完整解決，也包括蘇花改初期不完整的路線規畫，「蘇花安」計畫正進行中。解決問題並非喊口號或以訂定條例方式即可改善，仍應循序進行，才能使公共工程更符合民意需求。

國民黨花蓮縣立委參選人黃啟嘉指出，「花東快速道路建設特別條例草案」是選前假利多，因為重啟可行性評估後，時間多長？結果做不做？都不確定。而環島高速公路案早已經做完環境影響評估，是可以立即啟動，因此，呼籲政府馬上啟動環島高速公路案。

另外，由民眾自發性組成的韓家軍團庶民汽機車聯隊桃園鐵衛車隊，自12日開始發起環島行動，今天上午抵達花蓮，並前往國民黨總統候選人韓國瑜、黃啟嘉聯合競選總部加油打氣，黃啟嘉還與車隊在花蓮市區掃街，沿途發送國旗，許多民眾熱情支持。（編輯：戴光育）1081215