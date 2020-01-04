觀光局：年度預算早破百億 未來擬再擴增

（中央社記者余曉涵台北4日電）交通部觀光局今天表示，近3年觀光局預算都已超過百億，並非如外界指稱未有百億元，今年預算更增列5億元協助地方遊憩補助與國際行銷，未來觀光署成立後可再擴增經費。

媒體報導，指國民黨總統候選人韓國瑜日前提出觀光政見，要將觀光局提升為觀光部，相關機關3年內預算增加到百億元。

觀光局今天發出新聞稿表示，觀光局年度預算從104年度起就已突破百億（包括公務預算及基金預算），到109年度約達新台幣112億元。

觀光局表示，今年更增列5億元加強地方遊憩環境改造，強化遊憩景點吸引力，並擴大國際市場版圖，開拓穆斯林、中東地區等潛力客源，加大國際宣傳推廣力道，擴展台灣觀光能見度。

觀光局指出，為了積極落實交通部長林佳龍的「觀光主流化」的施政理念，觀光局已自去年2月起就著手研擬「Tourism 2030台灣觀光政策白皮書」。

觀光局表示，日前也確立未來10年的發展共識，也確實需增加預算，因此現在正在研訂台灣觀光邁向2025方案，規劃於未來4年內，每年編列預算預估將擴增至130億元規模。

觀光局也強調，同時將全力爭取立法院的支持，重送觀光署組織法相關法案，採單獨改制、先行立法的方式，儘速完成立法程序，期許未來觀光署成立後可再擴增經費，讓觀光成為帶動國家經濟發展的火車頭。（編輯：張雅淨）1090104