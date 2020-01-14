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藍籲罷韓窮寇莫追 尹立：勿強加受害者和解責任

最新更新：2020/01/14 15:50

（中央社記者王淑芬高雄14日電）高雄市長韓國瑜在總統選舉慘敗，但仍需面對市長罷免行動，國民黨內部籲窮寇莫追希望和解，「Wecare高雄」發起人尹立表示，不是被騙者無法體會痛苦，勿把和解責任強加受害者。

韓國瑜在總統選舉慘敗，昨天返回高雄市政府上班，但是國民黨檢討敗選聲音不斷，黨內多名中常委請辭，主張協助韓國瑜度過罷免，也有部分人士提出窮寇莫追，甚至將罷免視為和解障礙。

尹立透過臉書發文指出，公民團體不是政治人物或政黨，但仍遵守政治承諾誠信，強調去年底遞件罷免，完成罷免程序是責任與誠信。他也說，不是被詐騙者無法體會被騙的揪心痛苦，勿把和解責任強加在受害者之上。

尹立表示，國民黨欲以全黨之力阻擋罷免，民進黨則從發展戰略與和解指標面對罷免，但強加政黨力量在一個城市的公民權很諷刺。

他說，這次選舉高雄市投票率全國最高77%，顯示高雄人對於落跑沒誠信者的強烈反應，盼各政黨以及民眾支持與祝福高雄人推動的民主程序。

尹立指出，罷免單純是高雄人為了城市發展，選擇縮短現任市政任期，無關政黨與下任市長，呼籲國民黨勿將罷免等同民進黨以及總統蔡英文，如此不過是繼續政治動員，無助國民黨改革以及韓國瑜回歸市政。

尹立接受中央社記者訪問強調，能否罷免成功無人能置喙，既已啟動罷免案，就是要完成罷免程序。

罷韓團體去年12月26日提議罷免韓國瑜，依規定中選會將在這個月19日或20日回覆罷韓團體提案是否成功，如公告確定，罷韓程序會進入第2階段連署，依法要在60天內完成約23萬份的連署書。

高雄市公民數約229萬人，依選罷法第90條規定，罷免提議階段要有1%以上選民簽署；第2階段要有10%以上選民連署；第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免票數，且同意票數需達原選舉區選舉人總數的1/4以上（逾57萬票）。（編輯：洪學廣）1090114

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