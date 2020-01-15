台灣前途說 蘇貞昌：別的國家不要說長道短

（中央社記者黃麗芸台北15日電）中國國台辦說「台灣的前途由全體中國人民共同決定」；行政院長蘇貞昌今天表示，台灣前途就是台灣人民決定，勝選看出台灣人堅定守護民主，希望別的國家不要妄加說長道短。

消防署今天舉辦「108年鳳凰獎楷模表揚典禮」，媒體典禮前聯訪詢問，如何看民進黨勝選後，中國國台辦回應說台灣的前途要由全體中國人共同決定。

蘇貞昌表示，台灣人民用選票清楚的表示，台灣前途就是台灣人民決定，總統蔡英文勝選連任，且獲得如此高的民意支持，更看出台灣人民堅定守護民主，要過自由、民主的生活，希望別的國家不要妄加說長道短。

對於外界認為勝選部分原因是因蘇內閣執政有感，蘇貞昌表示，他非常感謝過去一年蔡總統領導國家，且信任執政團隊，加上行政院在歷任前院長林全、賴清德打下基礎，行政團隊非常努力、全體閣員也很用功，獲得立法院大力支持，才能做出一些成績。

蘇貞昌說，已看到人民用選票給予肯定和鼓勵，應該要繼續加油、衝衝衝。

媒體追問內閣有無可能微調改組，立委蕭美琴是否可能入閣。蘇貞昌表示，內閣能夠做出成績，是大家分工合作和團隊努力，同時證明執政隨時反映民意、接地氣，但基於對民意的尊重，並讓蔡總統在新任期開展新的布局，所以自己依憲政精神提出總辭，但得到蔡總統鼓勵、肯定跟慰留，他會繼續衝，政策、人事也都是隨時檢討因應。

關於5G標金逾新台幣1300億元，相關規劃為何。蘇貞昌認為，競標是市場機制，政府對費率問題會為人民嚴格把關，人民不會因標金高低而擔心費率、費用，政府會就多出來的標金，在5G基礎建設及公益施作各個方面縮短城鄉差距，全面關照以讓台灣5G產業走在世界前端，並讓先進產業服務面涵蓋更廣。（編輯：李亨山）1090115