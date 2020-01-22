世衛緊急會議未邀台 國民黨籲拋棄政治考量

（中央社記者王承中台北22日電）因應武漢肺炎，世界衛生組織（WHO）將開緊急會議，獨缺台灣。國民黨今天表示，「防疫無國界」，請WHO拋棄政治考量，防疫工作若獨漏台灣，將造成缺口，不利全球防疫工作推動。

因應武漢肺炎，WHO將開緊急會議，目前有境外移入的國家，如泰、日、韓、美都有專家受邀與會，獨缺台灣。

國民黨今天發布新聞稿指出，「防疫無國界」。針對全球擴散型的疫情防疫，於第一時間接收與傳達正確訊息更是至關重要，台灣是防疫的重要成員，請WHO拋棄政治考量，防疫工作若獨漏台灣，將造成防疫缺口，不利全球防疫工作推動。

國民黨表示，明天就是春節，正值交通高峰期，然而「防疫沒有假期」，呼籲政府應做好完善春節應變計畫，並加強春節期間的媒體宣導，落實民眾的疾病防治工作。

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午受訪表示，台灣不是世衛會員國，確實可能影響取得第一手資訊，但會努力透過對台灣友好的專家，設法取得相關資料。

莊人祥說，世衛今晚開完會後，預計23日凌晨會對外說明，會釋出防疫建議，將密切關注最新訊息。

國民黨指出，未來幾週將是疫情防堵關鍵期，號召全民共同防疫，除督促政府落實各項防疫工作，也可自主關注衛福部疾管署取得最新疫情訊息，採取預防措施，減緩疫情散播。（編輯：張均懋）1090122