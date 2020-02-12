國民黨主席政見會 郝龍斌批世代交替是假議題

（中央社記者余祥台北12日電）國民黨主席補選政見說明會今天下午登場，參選人、前副主席郝龍斌今天表示，他會做一個專職的黨主席，團結本土力量，讓國民黨重返執政；他也批，不考慮人才培養的世代交替是假議題。

國民黨主席補選將在3月7日進行投開票，國民黨今天下午2時在中央黨部12樓舉行政見說明會，預定進行90分鐘，由2位參選人江啟臣、郝龍斌論述政見。

在第一階段，郝龍斌說，2020大選大敗，但不能因為一場選舉，就懷憂喪志、丟盔棄甲，他心中只有兩個字前進，這是承擔也是使命。

他說，若擔任黨主席有幾項要做的，堅持捍衛中華民國、反對台獨的核心理念；積極進行黨內改造與改革，內造政黨；強化國會、縣市議會的戰力；年輕人的培訓培養等。

提到世代交替問題，郝龍斌說，不考慮人才培養與經驗融合的世代交替，根本是假議題，也是政治鬥爭的工具。是否能勝任黨務與政務，重點是能力、態度與經驗。

政見會分三階段進行，首先由2位參選人各自發表15分鐘參選政見，第二階段由四報代表提問，共提問4題，分別由2位參選人作答，每題回答3分鐘；第三階段則由參選人各以5分鐘時間做結論。（編輯：黃國倫）1090212