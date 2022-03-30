前官員涉嫌散播假訊息 外交部報警偵辦

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（中央社記者游凱翔台北30日電）外交部表示，有網路謠傳「俄羅斯將報復台灣、關閉台灣駐處」，已查證為假訊息，且今天接獲檢舉，是台灣某前官員在網路散播，外交部對此至感遺憾，為導正視聽、遏止謠言，今天檢附事證聯絡警政單位偵辦。

外交部發布新聞稿指出，有關網路謠傳「俄羅斯將報復台灣、關閉台灣駐俄羅斯代表處」流言，外交部10日已對外說明經查證為不實假訊息，澄清稿同步公告在外交部官網即時新聞澄清專區供民眾查閱。

此外，外交部也數度公開說明，台灣駐俄羅斯代表處目前仍維持正常運作，政府並未接獲旅居俄國的台商、留學生或其他民眾有反映生活及就學等受嚴重影響；外交部另於11日發函警政機關，洽請協查在社群媒體散布假訊息的造謠者。

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外交部表示，今天接獲檢舉，是台灣某前官員公然散播上述假訊息，並發表詆毀政府不實言論，針對有心人士於通訊軟體群組中刻意散布謠言，企圖造成社會不安、打擊民眾對政府的信任，外交部至感遺憾，為導正視聽，遏止謠言蔓延，外交部今天再度連繫警政單位檢附相關事證，洽請偵辦。

外交部再次提醒民眾，在確認訊息真實性前，切勿隨意轉傳或散播訊息，以免觸犯社會秩序維護法。（編輯：林興盟）1110330