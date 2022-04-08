時力擬討論徵召選竹市長 邱顯智：繼續耕耘評估

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（中央社記者王揚宇台北8日電）針對年底新竹市長選舉，時代力量黨主席陳椒華今天說，黨內評估值得一拚，而時力立委邱顯智長期耕耘，他是最適合的人選，會積極討論徵召邱顯智投入新竹市長選舉。

對此，邱顯智接受中央社訪問時指出，他現階段就是專注國會問政，繼續耕耘地方，而且現在整個局勢都還沒有明朗，會持續努力、評估。

時代力量今天舉行第三波「2022地方公職人員選舉提名」記者會；陳椒華會後接受媒體訪問，對於新竹市長選舉等議題，她指出，邱顯智本來有說3月底要決定是否參選，後來因為種種因素，因此還在考慮，而黨內評估新竹市值得一拚，邱顯智也長期在新竹市耕耘，是最適合的人選。

邱顯智說，他是時力新竹市黨部主委，必須就首長與議員選情做通盤考量。此外，3月底這個時間，是時力提名小組提出的時程，內部都在持續討論中，不解為何主席會把這樣的事情對外說出。

此外，外傳時代力量苗栗縣議員宋國鼎擬不爭取連任，欲轉戰選苗栗縣長；陳椒華說，下週會先跟宋國鼎面談，後續依黨內機制處理。

外界關心前時力立委黃國昌是否會參選縣市長；陳椒華說，目前沒有收到他表達相關意願，不過如果黃國昌有意願參選，時力會全力協助、支持。另外，是否推人參選屏東縣長，應該4月底前會確定。（編輯：林興盟）1110408