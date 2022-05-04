更多編輯台推薦新聞：
小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高
國際

小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
輝瑞BNT成人疫苗185萬劑9日抵台 77萬兒童劑型12日到貨
首頁 / 政治

國際專家來台審查兩公約國家報告 全程線上直播

2022/5/4 17:02（5/4 18:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
法務部4日下午舉行「兩公約第3次國家報告國際審查會議會前記者會」，法務部長蔡清祥（左3）、行政院政務委員羅秉成（右3）等人出席合影。中央社記者劉世怡攝 111年5月4日
法務部4日下午舉行「兩公約第3次國家報告國際審查會議會前記者會」，法務部長蔡清祥（左3）、行政院政務委員羅秉成（右3）等人出席合影。中央社記者劉世怡攝 111年5月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北4日電）法務部今天表示，人權兩公約第3次國家報告國際審查會議，將於9日至11日舉行，9名國際人權專家來台實地審查，進而提出結論性建議；會議時開放網路直播，13日辦發表記者會。

法務部下午舉行「兩公約第3次國家報告國際審查會議會前記者會」，行政院政務委員羅秉成致詞指出，兩公約第3次國家報告，是第一次用行政院具名報告，近年台灣有很多人權的具體實踐，例如婚姻平權、成立國家人權委員會等，其中監察院國家人權委員會將首次參與國際審查會議。

法務部長蔡清祥致詞指出，這次國際審查會議期間，將遵照中央流行疫情指揮中心的防疫指引，謹守防疫計畫並落實防疫措施，並將與會者應遵守的防疫注意事項及會議最新動態皆同步公告於「人權大步走」網站及這次國際審查會議專屬網站，期盼於檢視台灣人權狀況的同時，也保障所有與會者的健康。

法務部發布新聞資料指出，為落實人權治國理念、宣示落實人權保障決心、提升人權水準並與國際人權體系接軌，台灣於民國98年12月10日施行兩公約（公民與政治權利國際公約、經濟社會文化權利國際公約），並依兩公約規定，建立人權報告制度，分別於101年、105年提出初次、第2次國家報告。

新聞資料指出，第3次國家報告已於109年提出，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而多次延期，終於訂於5月9日至11日在「財團法人張榮發國際會議中心」辦理國際審查會議，這次邀請10名國際人權專家來台進行實地審查，其中1人因故無法來台。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

法務部官員指出，3天的審查會議結束後，國際審查委員將召開一整天的閉門會議，進行這次審查的結論性意見與建議撰寫；另訂於5月13日下午3時，在司法新廈大禮堂舉辦結論性意見與建議發表記者會。

此外，這次審查會議也將循前例，全程線上直播，並首度加入結論性意見與建議發表記者會的直播，直播畫面也將加上即時字幕播出，以增加民眾參與審查會議的可近性。（編輯：李錫璋）1110504

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族