國際專家來台審查兩公約國家報告 全程線上直播

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（中央社記者劉世怡台北4日電）法務部今天表示，人權兩公約第3次國家報告國際審查會議，將於9日至11日舉行，9名國際人權專家來台實地審查，進而提出結論性建議；會議時開放網路直播，13日辦發表記者會。

法務部下午舉行「兩公約第3次國家報告國際審查會議會前記者會」，行政院政務委員羅秉成致詞指出，兩公約第3次國家報告，是第一次用行政院具名報告，近年台灣有很多人權的具體實踐，例如婚姻平權、成立國家人權委員會等，其中監察院國家人權委員會將首次參與國際審查會議。

法務部長蔡清祥致詞指出，這次國際審查會議期間，將遵照中央流行疫情指揮中心的防疫指引，謹守防疫計畫並落實防疫措施，並將與會者應遵守的防疫注意事項及會議最新動態皆同步公告於「人權大步走」網站及這次國際審查會議專屬網站，期盼於檢視台灣人權狀況的同時，也保障所有與會者的健康。

法務部發布新聞資料指出，為落實人權治國理念、宣示落實人權保障決心、提升人權水準並與國際人權體系接軌，台灣於民國98年12月10日施行兩公約（公民與政治權利國際公約、經濟社會文化權利國際公約），並依兩公約規定，建立人權報告制度，分別於101年、105年提出初次、第2次國家報告。

新聞資料指出，第3次國家報告已於109年提出，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而多次延期，終於訂於5月9日至11日在「財團法人張榮發國際會議中心」辦理國際審查會議，這次邀請10名國際人權專家來台進行實地審查，其中1人因故無法來台。

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法務部官員指出，3天的審查會議結束後，國際審查委員將召開一整天的閉門會議，進行這次審查的結論性意見與建議撰寫；另訂於5月13日下午3時，在司法新廈大禮堂舉辦結論性意見與建議發表記者會。

此外，這次審查會議也將循前例，全程線上直播，並首度加入結論性意見與建議發表記者會的直播，直播畫面也將加上即時字幕播出，以增加民眾參與審查會議的可近性。（編輯：李錫璋）1110504