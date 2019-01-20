綠營要角齊挺何志偉 籲支持民進黨

（中央社記者黃麗芸台北20日電）前行政院長賴清德、現任行政院長蘇貞昌等綠營大咖，今晚接力幫民主進步黨台北市立委補選候選人何志偉站台輔選，高呼「支持姚文智、疼惜何志偉」，希望大家給民進黨機會。

27日將舉行台北市第二選區立委補選投票，何志偉全力衝刺選情，今晚在社子國小舉辦「百工百業挺志偉&社子大團結之夜」，包括民進黨黨主席卓榮泰、賴清德、蘇貞昌和前台北市副市長陳景峻都到場力挺輔選。

現場湧進近2000名民眾，紛紛高舉民進黨小綠旗大喊「凍蒜」。

卓榮泰首先致詞表示，去年底九合一選舉過後，這次台北和台中立委補選顯得更加重要，且都不能輸，這次也開創聯合合作模式，動員所有選區市議員和立委協助輔選，希望大家用溫暖選票支持何志偉當選，「把姚文智這一席留給何志偉」。

隨即登場的賴清德也表示，自己請辭行政院長回台南已快一週時間，今晚返回台北就是要懇求鄉親支持何志偉高票當選，並指這場補選有3大意義，首先此為九合一敗選後進行檢討的首場選舉，讓何志偉當選就代表大家繼續支持民進黨，要從谷底往上走。

賴清德說，何志偉過去專業問政、為民發聲，並舉先前陽明山國有土地遭侵占時，也是何志偉找出問題並要求政府解決，當時就認為何志偉有資格當立委。姚文智先前請辭立委、參選台北市長展現很大決心，可惜事與願違，希望「支持姚文智、疼惜何志偉」，呼籲大家27日踴躍投票，讓民進黨重新再起。

緊接著登場的蘇貞昌則和何志偉全場4度鞠躬感謝民眾支持，蘇貞昌說，民進黨經過敗選後，要認真做事、謙卑檢討、勇敢改進，以贏回民心，若立法院多個好立委，也能協助他好好做事，希望大家支持何志偉。

因力挺台北市長柯文哲而引發爭議的陳景峻也說，自己先前擔任台北市副市長，所以努力幫柯文哲助選，因為怕國民黨班師回朝，但選後就毅然決然請辭、回歸民進黨，因身為民進黨黨員，所以要幫何志偉輔選。

陳景峻提到，民進黨2014年傾全力輔選柯文哲，他也希望白綠合作開創台灣未來，可惜事與願違，認為自己一直喬又做得很辛苦；這次立委補選本是白綠合作契機，又事與願違，自己一路走來受民進黨栽培，拜託大家給民進黨機會。（編輯：李錫璋）1080120