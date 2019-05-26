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2019嘉明湖手作步道 18人為山林盡心力

最新更新：2019/05/26 19:47

（中央社記者盧太城台東縣26日電）林務局台東林區管理處應徵18人到海拔3000公尺高的嘉明湖步道，手工修護步道。18個缺有230人報名，他們經過嚴格的條件篩選，要發揮團隊合作精神，為山林盡一分心力。

「已經爆滿了」，雖然工作吃力，又要繳交新台幣6000元活動費，但這項活動每年報名爆滿。台東林管處育樂課長林孟怡今天表示，今年要應徵18人，總共230人報名。

林孟怡表示，工作區域於海拔2800至3000公尺，因此必須身體狀況良好，參加人員得揹負工具及個人裝備重裝攀爬至向陽山屋 (海拔2874公尺)路程4公里，爬升海拔500公尺，經嚴格篩選18人參加。

為降低高山症發生可能性，優先錄取條件，包括具備3000公尺以上豐富的高山活動經驗者，以及具備手作步道維護經驗者；對環境生態、歷史人文有較深度認同、認識，且瞭解步道使用者的需求，在施作過程中將是加分。

另外，手作步道維護工作需搬運現地土石、倒木及使用工具施作，需要耗費較多體力，還要具備較重勞動經驗。至於經驗不足部分，可透過團體成員合作互助來彌補，因此需具備高度參與團隊合作的態度與對步道熱忱的心。

負責承辦業務的台東林管處人員楊凱琳說，入選28人從18歲到50多歲。錄取者已公布在台東林管處https://taitung.forest.gov.tw/，及嘉明湖國家步道網站https:// jmlnt.forest.gov.tw/上，並以email通知。

楊凱琳說，這個辛苦工作會有那麼多人搶破頭，除了嘉明湖的魅力外，有些是山友抱著回饋的心，要為美麗的山林盡一分心力，有些民眾則希望用不一樣的方式體驗大自然。

嘉明湖國家步道是登山熱門路線，每年約2萬人次前往，從登山口到向陽名樹、玉山圓柏這段路，因雨水沖刷經常坍方和路況不佳。台東林管處從民國105年起推動「嘉明湖手作步道工作假期」，用人力揹工具上山在海拔2800公尺至3000公尺的高山手工維修步道。(編輯:孫承武)1080526

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