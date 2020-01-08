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醫療巡迴車捐贈 台南左鎮就醫不用舟車勞頓

最新更新：2020/01/08 15:41

（中央社記者張榮祥台南8日電）台南市左鎮區人口逾4000人，卻只有1家衛生所和1家西醫診所，就診不易，國際扶輪社及企業團體等今天捐贈5輛醫療巡迴車，未來左鎮居民在巡迴醫療時可就近看診，不用舟車勞頓。

衛生福利部長陳時中、健保署長李伯璋及台南市長黃偉哲今天齊集左鎮區睦光里，出席守護左鎮巡迴醫療整合暨贈車儀式。

市府人員表示，這5輛醫療巡迴車是由國際扶輪3502地區、國際扶輪3470地區、台南夢時代、台南夢傳城及國外國際扶輪3810（菲律賓）、2570（日本）及3590（韓國）等共同捐出。

5輛醫療巡迴車中，4輛配備有腹部超音波及心電圖，分別捐贈給台南的麻豆新樓醫院、柳營奇美醫院、衛福部台南醫院新化分院及成大醫院雲林斗六分院，另1輛配備眼科檢查設備，則贈與嘉義聖馬爾定醫院。

左鎮區戶籍人口數4684人，65歲以上約占27%，老年人口占率全國第3名；但左鎮區僅有1家衛生所及1家西醫診所，民眾就醫不便，得跨越行政區到鄰近的玉井區或新化區就診；巡迴醫療服務啟動後，左鎮民眾可於醫療服務時間到指定地點看診，不用舟車勞頓。

黃偉哲表示，這5輛醫療巡迴車的配備，符合偏鄉老人的需求，尤其左鎮屬超高齡社會，又在偏鄉，就醫有一定的困難，非常感謝有醫療巡迴車照顧老人的健康。（編輯：黃世雅）1090108

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