農委會提5項措施 台東鳳梨釋迦一夜漲10元

武漢肺炎疫情衝擊，影響台東鳳梨釋迦收購，農委會6日提出5項措施襄助，民進黨籍立委劉櫂豪（前右2）7日並邀農委會主委陳吉仲（前中）和蔬果盤商實地到台東了解釋迦現況。中央社記者盧太城台東攝 109年2月7日

（中央社記者盧太城台東縣7日電）因應武漢肺炎衝擊，農委會昨天對釋迦提出5項措施，今天鳳梨釋迦國內批發價平均漲新台幣10元，電商供不應求；外銷市場也趨於穩定。

因受到武漢肺炎中國大陸春節開工日延後影響，水果盤商不敢冒然進貨到中國，影響到台東鳳梨釋迦的收購。台東立法委員劉櫂豪今天邀請農委會主委陳吉仲和蔬果盤商實地到台東了解釋迦現況。

劉櫂豪表示，因武漢肺炎對農業造成衝擊，接到很多農友反映，希望政府能協助這突發的狀況，他從大年初三就密切和陳吉仲聯繫，給予具體建議和市場的反應。

農委會國際處國際行銷科長唐淑華表示，農委會昨天提出5項應變措施。包括1、加碼海外行銷補助（運費補助），中國補助每公斤6元，東南亞、新加坡12元，美國空運100元。2、加強海外通路拓銷、開拓新興市場。3、紓困貸款金融協助。4、與電商合作農產網購。5、穩定農產品價格。

陳吉仲表示，昨天宣布這5項措施後，今天鳳梨釋迦在台北的拍賣市場批發價平均上升了10元。另外，電商平台也出現供不應求的現象，希望農會協助供應貨源給電商。

根據台北農產運銷股份有限公司農產品批發市場交易行情站「台北一」公布蔬果行情，6日鳳梨釋迦批發平均價每公斤57.7元，今天上升到68.1元。大目種釋迦昨天71.1元、今天78元。

台東地區農會總幹事李建通、台東縣政府農業處長許家豪、台灣蔬果輸出業同業公會理事長吳清綠等人均表示，目前鳳梨釋迦價格除內銷價格上揚外，外銷市場也趨於穩定。

陳吉仲表示，這次釋迦問題是因資訊不正確，才受到預期性恐慌影響。事實上今年截至1月銷中國的鳳梨釋迦達8306公噸，比去年同期多了500多公噸，往後還有2至4月，因此今年銷往中國的釋迦是成長的。

另外，農委會也會在新加坡、東南亞舉辦90場的釋迦外銷說明會，開拓更多的外銷市場，貿易市場不能倚賴單一市場，因此積極開拓東南亞市場，運費的補助比大陸高，每公斤海運12元、空運60元。（編輯：黃世雅）1090207

台東鳳梨釋迦一度因武漢肺炎疫情衝擊，導致收購受影響，農委會6日提出因應措施後，國內批發價格上漲，外銷也趨穩，台東農民7日忙著採收整理。中央社記者盧太城台東攝 109年2月7日

因應武漢肺炎疫情衝擊，農委會國際處國際行銷科長唐淑華（左）7日在台東表示，農委會於6日提出5項應變措施後，台東鳳梨釋迦價格已有上漲。中央社記者盧太城台東攝 109年2月7日