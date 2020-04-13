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首頁 / 地方

防範武漢肺炎 桃園市20日起洽公將強制佩戴口罩

最新更新：2020/04/13 12:26
桃園市長鄭文燦13日表示，20日起洽公民眾強制戴口罩，將透過量額溫、實名制洽公與戴口罩三合一方式，維護民眾與公務員的健康。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年4月13日
桃園市長鄭文燦13日表示，20日起洽公民眾強制戴口罩，將透過量額溫、實名制洽公與戴口罩三合一方式，維護民眾與公務員的健康。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年4月13日

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園市長鄭文燦今天主持防疫專案會議後受訪表示，將從20日起，洽公民眾強制戴口罩，透過量額溫、實名制洽公跟戴口罩三合一的方式，保護民眾跟公務員的安全跟健康。

鄭文燦表示，桃園市政府從1日起實施洽公實名制，民眾進入市政大樓必須出示市民卡或身分證供登記，9日起更擴及區公所、戶政及地政事務所等公務單位，進一步實施洽公實名制2.0版，相關政策已經上軌道，不但執行率百分百，民眾接受度也高。

鄭文燦說，另外，隨著口罩發送系統越來越普及，市府也決定，本週將持續宣傳從上週起要求的洽公時需配戴口罩政策，並從20日開始，要求民眾洽公時一律強制戴口罩，透過量額溫、實名制洽公跟戴口罩三合一的方式，保護民眾跟公務員的安全跟健康。

鄭文燦指出，如果中央流行疫情指揮中心在20日前宣布，民眾洽公時需強制配戴口罩，市政府將會配合提前實施，不過考量到民眾未必有足夠的醫療口罩，因此在市民洽公時也可以配戴布口罩。（編輯：張銘坤）1090413

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