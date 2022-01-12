顏清標疑違法任董事長 陳宗彥：須視鎮瀾宮章程認定

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（中央社記者吳哲豪彰化12日電）大甲鎮瀾宮董事長顏清標遭質疑，戶籍長年在沙鹿區，卻擔任鎮瀾宮董事長20多年，直到去年才將戶籍遷大甲；內政部次長陳宗彥今天指出，顏清標是否違法要看鎮瀾宮組織章程規定。

立法院內政委員會今天下午在彰化縣議會開座談會討論彰化縣升格議題，在座談會結束後，有媒體詢問陳宗彥對於大甲鎮瀾宮董事長顏清標戶籍長年在沙鹿區，卻擔任鎮瀾宮董事長20多年，直到去年才將戶籍遷籍大甲違法是否知情。

陳宗彥對此回應說，台中大甲鎮瀾宮屬地方性的財團法人宗教團體，台中市議會曾向台中市政府調取大甲鎮瀾宮的組織章程，但市府未提供。

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陳宗彥指出，通常寺廟組織章程會明訂信徒代表或管理委員會的委員如何產生，因此要回頭去看組織章程，內政部手上沒有大甲鎮瀾宮的資料。

大甲鎮瀾宮今年5月將改選董監事，顏清標擔任鎮瀾宮董事長20多年，信徒代表易錦隆今天接受媒體採訪時質疑，顏清標戶籍長年都在沙鹿區，並未設籍在大甲53庄，直到去年才將戶籍遷至大甲區，多年來，顏清標擔任鎮瀾宮董事長明顯違反組織章程。對此，鎮瀾宮沒有回應。（編輯：陳仁華）1110112