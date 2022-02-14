北市將微解封 中市府：與中央同步維持2級警戒

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台中市長盧秀燕（前左）14日下午視察設於沙鹿區慈濟功德會沙鹿聯絡處的疫苗快打站，關心民眾接種疫苗情形，並呼籲符合資格的民眾盡快施打疫苗，提升個人保護力。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月14日

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）針對COVID-19疫情的管制，台北市明天可能採取微解封，台中市長盧秀燕今天表示，中市疫情相對平穩，沒有微解封問題，到目前為止，和中央同步維持2級警戒。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍未趨緩，盧秀燕下午視察設於沙鹿區慈濟功德會沙鹿聯絡處的疫苗快打站時表示，台中疫情相對平穩，市府團隊堅守崗位積極防疫，守護民眾健康，呼籲符合資格民眾儘快接種，提升個人保護力。

由於政府1922重新上線，台中市搭配中央第22期疫苗接種，於14日及15日在全市開設47個快打站，擴大規模注射，預計22期從14日至20日期間可施打到24萬到25萬人。

盧秀燕指出，包括47個快打站、1922系統、加上醫療院所也上線，感謝醫療院所的幫忙，讓預約1922的市民可施打疫苗，還有包含衛生局、衛生所、民政局、區公所及當地社團機關幫忙的快打站，像今天沙鹿快打站慈濟也提供人手，大家同舟共濟、攜手努力。

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對於台北市明天將採取微解封措施，盧秀燕在視察過程中接受媒體聯訪表示，由於之前台北有疫情，因此宣布採取2級以上限制，包括電影院內禁飲食等管制，但台中市沒有這個問題。

盧秀燕強調，到目前為止，台中皆和中央同步維持2級警戒，疫情也相對平穩，因此台中的電影院未禁飲食，學校照常開學，大型活動也照常舉辦，沒有自行升級問題，所以也沒有自行解封問題；僅管如此，台中不會掉以輕心，未來將繼續提高疫苗施打率加強防疫，守住現有局面，讓大家平安過生活。（編輯：卞金峰）1110214